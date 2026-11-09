"Про цю війну поширюється багато брехні": Трамп зробив дивну заяву про Starlink для України

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Cу-57 розбивсяРосія зазнає рекордних втрат Су-57 від початку вторгнення в Україну: що не так із цим винищувачем і що намагаються замовчатиВтрати РФ в Україні"Кожні 29 секунд – мінус окупант": Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на майже 3 тис. загарбників за добу – ГенштабНацбанк випустить нові 10 грнНацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайніДе дивитися та о котрій сьогодні Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Де дивитися та о котрій сьогодні Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Опинився під завалами: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Київщині. ФотоОпинився під завалами: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Київщині. ФотоЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаРосія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою – ISWРосія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою – ISW"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. Відео"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. ВідеоКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоВ Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшлоВ Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшло
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Про цю війну поширюється багато брехні": Трамп зробив дивну заяву про Starlink для України

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
2,7 т.
"Про цю війну поширюється багато брехні": Трамп зробив дивну заяву про Starlink для України
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп засумнівався, що швидкість роботи Starlink в Україні справді знижували. Він заявив, що не має підтверджень цього і не зміг пояснити, хто міг ухвалити таке рішення.

Про це американський лідер розповів журналісту Россу Даутатy. Повну стенограму інтерв’ю опублікувало видання CBS News.

Журналіст нагадав Трампу, що через зниження швидкості супутникового зв'язку українським військовим стало складніше ним користуватися. Він також поцікавився, хто контролює роботу Starlink у зоні бойових дій – президент США чи власник SpaceX Ілон Маск.

Трамп заперечив свою причетність до обмежень, однак визнав, що як президент США має широкі повноваження.

"Це був не я. Не я. Я не знаю. Я б сказав, що, ймовірно, маю велику владу над усім. Знаєте, коли ти президент, у тебе багато повноважень", – заявив він.

Читайте також
Олександр КіршОлександр Кірш
16,4 т.
Хто бреше, або Можливий злочинець від України на перемовинах з РФ і США
16,4 т.
Хто бреше, або Можливий злочинець від України на перемовинах з РФ і США
Анна ПавловаАнна Павлова
1,3 т.
"Санкції проти "Росатома" давно назріли": Сибіга звинуватив Росію у свідомому створенні загрози ядерній безпеці Європи
1,3 т.
"Санкції проти "Росатома" давно назріли": Сибіга звинуватив Росію у свідомому створенні загрози ядерній безпеці Європи
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,4 т.
Трамп зізнався, що сподівається потрапити до раю, і заявив про ненависть до ворогів
1,4 т.
Трамп зізнався, що сподівається потрапити до раю, і заявив про ненависть до ворогів

Журналіст уточнив, чи повинен американський лідер мати можливість контролювати роботу Starlink за потреби. Трамп погодився: "Мабуть, так". Водночас він зазначив, що ситуацію вдалося досить швидко врегулювати.

Журналіст також поцікавився, чи міг саме Ілон Маск обмежити швидкість супутникового зв'язку. Трамп не став уточнювати, хто ухвалив таке рішення, натомість зазначив, що згодом роботу Starlink відновили.

"Я не можу сказати, хто знизив швидкість. Але можу сказати, що зрештою він (Маск. – Ред.) її відновив, і тепер вони мають зв'язок", – відповів американський лідер.

Коли журналіст спробував з'ясувати, чому Трамп не може назвати відповідального, той знову наголосив, що не знає цього. Водночас президент США поставив під сумнів навіть те, що швидкість супутникового зв'язку в Україні справді знижували.

"Це дуже хороша система, і, можливо, її швидкість знижували. Я навіть не знаю. Мені не довели, що її справді знижували. Навколо цієї війни багато брехні", – заявив Трамп.

Він додав, що знає лише про відновлення роботи системи після того, як дізнався про проблему.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 14 жовтня SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starshield, якими користуються Сили оборони України. Через це під час руху зі швидкістю понад 160 км/год вони втрачали зв'язок, що ускладнювало виконання окремих бойових завдань.

Після запровадження обмежень американські медіа по-різному пояснювали, хто стояв за цим рішенням. Зокрема, у The Wall Street Journal писали, що Ілон Маск особисто наказав обмежити доступ України до Starshield. Інші видання припускали, що без участі Білого дому це рішення не могло бути ухвалене. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також поклав відповідальність за обмеження на Маска. Сам мільярдер, зі свого боку, заявляв, що за роботу військової версії Starlink відповідає Пентагон.

Згодом Дональд Трамп повідомив, що Маск нібито зняв обмеження після телефонної розмови з ним.

Однак українські військові, а також радники президента України Сергій Бескрестнов і Дмитро Литвин спростували повідомлення про повне відновлення роботи терміналів. Увечері 23 жовтня про те, що обмеження швидкості Starlink і Starshield продовжують діяти, заявив і Володимир Зеленський.

Уже наступного дня, 24 жовтня, Міноборони України повідомило про повне відновлення швидкості роботи систем. За результатами перевірок, супутниковий зв'язок стабільно працював навіть під час руху зі швидкістю понад 400 км/год.

Схожі теми
Війна в УкраїніStarlinkSpaceXполітикаСШАДональд ТрампДональд ТрампІлон МаскІлон Маск
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!