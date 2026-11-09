"Про цю війну поширюється багато брехні": Трамп зробив дивну заяву про Starlink для України

Президент США Дональд Трамп засумнівався, що швидкість роботи Starlink в Україні справді знижували. Він заявив, що не має підтверджень цього і не зміг пояснити, хто міг ухвалити таке рішення.

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Про це американський лідер розповів журналісту Россу Даутатy. Повну стенограму інтерв’ю опублікувало видання CBS News.

Журналіст нагадав Трампу, що через зниження швидкості супутникового зв'язку українським військовим стало складніше ним користуватися. Він також поцікавився, хто контролює роботу Starlink у зоні бойових дій – президент США чи власник SpaceX Ілон Маск.

Трамп заперечив свою причетність до обмежень, однак визнав, що як президент США має широкі повноваження.

"Це був не я. Не я. Я не знаю. Я б сказав, що, ймовірно, маю велику владу над усім. Знаєте, коли ти президент, у тебе багато повноважень", – заявив він.

Журналіст уточнив, чи повинен американський лідер мати можливість контролювати роботу Starlink за потреби. Трамп погодився: "Мабуть, так". Водночас він зазначив, що ситуацію вдалося досить швидко врегулювати.

Журналіст також поцікавився, чи міг саме Ілон Маск обмежити швидкість супутникового зв'язку. Трамп не став уточнювати, хто ухвалив таке рішення, натомість зазначив, що згодом роботу Starlink відновили.

"Я не можу сказати, хто знизив швидкість. Але можу сказати, що зрештою він (Маск. – Ред.) її відновив, і тепер вони мають зв'язок", – відповів американський лідер.

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Коли журналіст спробував з'ясувати, чому Трамп не може назвати відповідального, той знову наголосив, що не знає цього. Водночас президент США поставив під сумнів навіть те, що швидкість супутникового зв'язку в Україні справді знижували.

"Це дуже хороша система, і, можливо, її швидкість знижували. Я навіть не знаю. Мені не довели, що її справді знижували. Навколо цієї війни багато брехні", – заявив Трамп.

Він додав, що знає лише про відновлення роботи системи після того, як дізнався про проблему.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 14 жовтня SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starshield, якими користуються Сили оборони України. Через це під час руху зі швидкістю понад 160 км/год вони втрачали зв'язок, що ускладнювало виконання окремих бойових завдань.

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Після запровадження обмежень американські медіа по-різному пояснювали, хто стояв за цим рішенням. Зокрема, у The Wall Street Journal писали, що Ілон Маск особисто наказав обмежити доступ України до Starshield. Інші видання припускали, що без участі Білого дому це рішення не могло бути ухвалене. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також поклав відповідальність за обмеження на Маска. Сам мільярдер, зі свого боку, заявляв, що за роботу військової версії Starlink відповідає Пентагон.

Згодом Дональд Трамп повідомив, що Маск нібито зняв обмеження після телефонної розмови з ним.

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Однак українські військові, а також радники президента України Сергій Бескрестнов і Дмитро Литвин спростували повідомлення про повне відновлення роботи терміналів. Увечері 23 жовтня про те, що обмеження швидкості Starlink і Starshield продовжують діяти, заявив і Володимир Зеленський.

Уже наступного дня, 24 жовтня, Міноборони України повідомило про повне відновлення швидкості роботи систем. За результатами перевірок, супутниковий зв'язок стабільно працював навіть під час руху зі швидкістю понад 400 км/год.