Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Увечері у вівторок, 13 жовтня, російські війська знову атакували Київ балістикою – і вже вдруге за два дні Україна не отримала попередження про пуски ракет від партнерів. У столиці ворог бив по енергетиці, також постраждала багатоповерхівка, унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

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OBOZ.UA перевірив, які новини у цей момент були в топі на сайтах найбільших видань. У той час, коли в Києві палав уражений ворогом багатоквартирний будинок, провідні світові медіа здебільшого писали про інше.

Найоперативнішими у висвітленні російської атаки на столицю найбільшої країни в Європі виявилися редактори британської газети The Guardian.

Тим часом BBC, CNN та Bild, а також італійське інформаційне агентство ANSA винесли на найвищу позицію на своїх сайтах новину про те, що у Папи Римського діагностували рак легень. Понтифік уже переніс операцію, під час якої йому видалили нижню частку правої легені.

Паралельно із цим видання приділили увагу перебігу Ліги чемпіонів УЄФА.

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Тим часом у Франції найбільші медіа, зокрема Le Monde, писали про протести, які тривають у країні з вересня.

У Fox News передовицю присвятили скандалу, який розгорнувся довкола членкині Палати представників США Ільхан Омар. Федеральні агенти обшукали будинок демократки в рамках кримінального розслідування, пов'язаного з її імміграційними документами.

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А Politico писала про те, що Україна має більше важелів впливу, ніж рік тому, і європейські лідери застерігають Дональда Трампа не змарнувати їх, тиснучи на Київ.

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Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Щонайменше шість вибухів у столиці пролунало до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.

Попередження від партнерів про запуски ракет цього разу не було, повідомив президент Володимир Зеленський. Українська сторона та міжнародні партнери розберуться, чому так сталось.

Водночас президент США Дональд Трамп запевнив, що Вашингтон продовжує ділитися з Києвом розвідувальною інформацією. В Україні ж занепокоєні тим, що американська сторона не попередила про балістичну загрозу, пояснивши це поганими погодними умовами. Українське керівництво вважає таке пояснення неадекватним.