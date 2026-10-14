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Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
icon 12,6 т.
Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото
Наслідки балістичної атаки РФ на Київ 13 жовтня 2026 року. Джерело: ДСНС Києва

Увечері у вівторок, 13 жовтня, російські війська знову атакували Київ балістикою – і вже вдруге за два дні Україна не отримала попередження про пуски ракет від партнерів. У столиці ворог бив по енергетиці, також постраждала багатоповерхівка, унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

OBOZ.UA перевірив, які новини у цей момент були в топі на сайтах найбільших видань. У той час, коли в Києві палав уражений ворогом багатоквартирний будинок, провідні світові медіа здебільшого писали про інше. 

Найоперативнішими у висвітленні російської атаки на столицю найбільшої країни в Європі виявилися редактори британської газети The Guardian.

Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Головна сторінка The Guardian. Джерело: Скриншот

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Тим часом BBC, CNN та Bild, а також італійське інформаційне агентство ANSA винесли на найвищу позицію на своїх сайтах новину про те, що у Папи Римського діагностували рак легень. Понтифік уже переніс операцію, під час якої йому видалили нижню частку правої легені.

Паралельно із цим видання приділили увагу перебігу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Головна сторінка BBC

Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Головна сторінка CNN. Джерело: Скриншот

Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Головна сторінка Bild. Джерело: Скриншот

Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Головна сторінка ANSA. Джерело: Скриншот

Тим часом у Франції найбільші медіа, зокрема Le Monde, писали про протести, які тривають у країні з вересня.

Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Головна сторінка Le Monde. Джерело: Скриншот

У Fox News передовицю присвятили скандалу, який розгорнувся довкола членкині Палати представників США Ільхан Омар. Федеральні агенти обшукали будинок демократки в рамках кримінального розслідування, пов'язаного з її імміграційними документами.

Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Головна сторінка Fox News. Джерело: Скриншот

А Politico писала про те, що Україна має більше важелів впливу, ніж рік тому, і європейські лідери застерігають Дональда Трампа не змарнувати їх, тиснучи на Київ.

Про що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. Фото

Головна сторінка Politico. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Щонайменше шість вибухів у столиці пролунало до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.

Попередження від партнерів про запуски ракет цього разу не було, повідомив президент Володимир Зеленський. Українська сторона та міжнародні партнери розберуться, чому так сталось.

Водночас президент США Дональд Трамп запевнив, що Вашингтон продовжує ділитися з Києвом розвідувальною інформацією. В Україні ж занепокоєні тим, що американська сторона не попередила про балістичну загрозу, пояснивши це поганими погодними умовами. Українське керівництво вважає таке пояснення неадекватним.

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