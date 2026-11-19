Лідери Європи вважають, що на тлі останніх вимог Росії щодо скорочення військової присутності Альянсу на континенті нинішній момент є слушним для повернення обговорення вступу України до НАТО. Адже таке членство само по собі є доволі сильною гарантією безпеки для України. Але окрім цього, це може стати вагомою складовою довгострокової всієї європейської безпеки.

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Принаймні, так вважає президент Франції Еммануель Макрон. 19 листопада, після зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні, він закликав знов повернутися до обговорення питань вступу України в НАТО.

Безпека є відповідальністю європейців

"Питання безпеки – це відповідальність європейців, бо йдеться про безпеку Європи... Україна буде дуже добре озброєною країною з численною армією. І для нашої довгострокової безпеки її присутність у НАТО є доцільною", – пояснив французький президент.

У можливих майбутніх переговорах саме гарантії безпеки мають ключове значення – і для самих переговорів, і для тривалості майбутнього миру. За словами Макрона, Європа і США раніше дійшли до згоди щодо можливої схеми таких гарантій – це підтримка української армії та визначення її майбутнього формату, розгортання військових сил країн Коаліції (вже після встановлення миру на території України, та далеко від "замороженої" лінії боєзіткнень), а також другий ешелон підтримки.

"Ця схема й досі залишається чинною. Саме вона забезпечить нашу безпеку", – заявив Макрон.

Формат перемовин

Французький лідер наголосив, що Росія й досі "не продемонструвала конкретних кроків до миру".

"Проте вже погоджено, що правильний формат для розмови про мир – це Україна, Росія, Сполучені Штати та Європа за одним столом", – зазначив Макрон.

Лише цей формат має дозволити розглянути територіальні питання, які першочергово належать до відповідальності українського президента, а також питання безпеки Європи.

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Пріоритет пріоритетів

Безумовно, обговорення формату та технічної сторони можливих переговорів щодо миру в Україні важливе. Але станом на зараз підтримка України та визначення змісту майбутніх перемовин для Європи є "пріоритетом пріоритетів", наголосив Макрон.

Він підкреслив, що для результативності необхідно дотримуватися певної послідовності дій. І підтримка України в цій послідовності превалює, оскільки забезпечує максимально можливі кращі позиції українців вже за столом переговорів.

"Пріоритетом пріоритетів є допомога Україні, щоб вона могла вистояти й захистити себе в цей критичний момент. Також потрібно завершити нашу роботу над гарантіями безпеки та чітко визначити весь комплекс наших вимог щодо територіальних питань і гарантій безпеки, щоб результативно відновити діалог", – пояснив президент Франції.

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Російська загроза

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вимагає від НАТО та Євросоюзу переглянути підхід до європейської безпеки, скоротити військову присутність Альянсу на континенті та перестати вважати Москву супротивником або загрозою. Такі ультиматуми російська сторона виклала під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні.

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Своєю чергою у Польщі заявили, що Росія може готувати масштабні дії у 2026 році. Польська сторона отримує відповідну інформацію з багатьох джерел, однак не розкриває їх.