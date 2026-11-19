Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна разом зі своєю командою. Там запланована зустріч Коаліції охочих за участю понад 40 партнерів. Серед учасників також буде команда президента США.

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Україна планує зосередитися на посиленні протиповітряної оборони, підтримці енергетики та фінансів, а також подальших дипломатичних кроках. Про це глава держави повідомив в своєму Telegram-каналі.

Які питання Україна порушить на зустрічі

За словами президента, головним пріоритетом для України є зміцнення захисту неба. Також серед ключових тем – енергетична та фінансова підтримка, дипломатичний процес і подальші кроки для завершення війни та гарантування безпеки.

Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб Європа повноцінно була представлена в переговорному процесі, а заплановані зустрічі дали конкретні результати.

Зеленський анонсував двосторонні зустрічі

У Берліні також заплановані переговори з європейськими партнерами та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Крім того, відбудеться зустріч за участю американської сторони та радників з питань національної безпеки європейських країн.

"Дякую всім, хто допомагає", – додав президент.

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Кушнер назвав теми переговорів у Берліні

Спецпредставник президента США та його зять Джаред Кушнер раніше також повідомив, що разом зі Стівом Віткоффом вирушає до Берліна для консультацій із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

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За його словами, головними темами зустрічі Коаліції охочих стануть підготовка до наступного раунду переговорів, гарантії безпеки для України та ширша система забезпечення стабільності в Європі.

"Наші пріоритети під час цієї поїздки – подальше зміцнення тісної координації з Україною та Європою, робота над виробленням єдиної позиції щодо ключових елементів тривалого миру, а також спільна підготовка порядку денного та запропонованого формату наступного раунду багатосторонніх переговорів. Ми також розглянемо, як важлива робота "коаліції охочих" може сприяти формуванню післявоєнних механізмів безпеки, зокрема надійних гарантій для України та ширшої системи, що зміцнить стабільність у Європі та зменшить ризик майбутніх конфліктів", – написав Кушнер.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп обрав м’якший підхід до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас американський лідер постійно вимагає поступок від України. Зеленський вважає, що така стратегія може бути пов’язана не з особистим ставленням Трампа до нього, а з відносинами між країнами.