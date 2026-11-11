"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий, важливий збір коштів на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівВолодимир ЗеленськийЗеленський розповів, коли може відбутися випробування європейської системи протибалістичного захистуШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішноДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішноЗамість магазинної ковбаси: як приготувати ніжну шинку з курячого філеЗамість магазинної ковбаси: як приготувати ніжну шинку з курячого філе"Памʼятаю маленьку білу труну і як плакав": чоловік Ірини Федишин показав фото з похорону дочки та оприлюднив обіцяне "викриття""Памʼятаю маленьку білу труну і як плакав": чоловік Ірини Федишин показав фото з похорону дочки та оприлюднив обіцяне "викриття"Лотерея Cash 5. ІлюстраціяВиграв $1 млн у лотерею та вирішив здійснити мрію дочок: як чоловік витратить частину статку"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
13,0 т.
"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі. Джерело: Telegram-президента.

У середу, 11 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни з Росією шляхом досягнення достойного миру. Європа має бути представлена на всіх етапах дипломатичного процесу, а Сполучені Штати повинні посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити агресію.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Він також розповів про результати зустрічей української делегації з американською та російською сторонами в Абу-Дабі.

Під час переговорів сторони обговорили три основні питання. Насамперед ідеться про гуманітарний напрямок, було досягнуто домовленості щодо підготовки нового обміну військовополоненими.

Окрему увагу учасники зустрічей приділили гарантіям безпеки для України. Президент наголосив, що першочерговим завданням має стати припинення війни, а важливою складовою подальших домовленостей – забезпечення безпеки української держави.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
14,3 т.
Мирної угоди може бути досягнуто до кінця року? Як пройшов другий день перемовин в Абу-Дабі. Головні заяви
14,3 т.
Мирної угоди може бути досягнуто до кінця року? Як пройшов другий день перемовин в Абу-Дабі. Головні заяви
Юрій Федоренко (військовий)Юрій Федоренко (військовий)
8,1 т.
Путін знову наступив на граблі: 16 дедлайнів захоплення Донбасу і тисячі трупів
8,1 т.
Путін знову наступив на граблі: 16 дедлайнів захоплення Донбасу і тисячі трупів
Олександр КіршОлександр Кірш
7,9 т.
Поки Лавров нахабно сміється з Європи, дзюдоїст має стати новим президентом Франції
7,9 т.
Поки Лавров нахабно сміється з Європи, дзюдоїст має стати новим президентом Франції

"Потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки України", – зазначив глава держави.

Також делегації обговорили ширші формати подальшої дипломатичної роботи, зокрема за участі європейських партнерів.

Наступним етапом стануть контакти американських представників із російською стороною. Після цієї розмови Україна планує повторно скоординувати позиції з партнерами та визначити можливі подальші кроки.

Зеленський повідомив, що наступна зустріч з американськими представниками запланована на 12 листопада в Дубліні.

"Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром. Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії", – наголосив президент.

Він також підкреслив важливість сильної позиції Вашингтона у переговорах із Москвою.

"Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на Росію, щоб вона свою війну закінчила", – заявив Зеленський.

Глава держави подякував американській стороні за організацію зустрічей і посередництво, Об'єднаним Арабським Еміратам – за майданчик для переговорів, а також прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен та іншим європейським партнерам за підтримку України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни з Росією шляхом досягнення достойного миру. Європа має бути представлена на всіх етапах дипломатичного процесу, а Сполучені Штати повинні посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити агресію.

Схожі теми
Війна в УкраїніАбу-ДабіУкраїнаВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!