Президент Євроради Кошта: безпека Європи та безпека України – нероздільні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Генерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоГенерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДмитро Пєсков"Дати можливість": у Кремлі зробили цинічну заяву про "гуманітарну місію" в КостянтинівціКупити зараз, а не через рік: як розстрочка змінює плани сім'їКупити зараз, а не через рік: як розстрочка змінює плани сім'їОмелян закликав уряд доручити ДАСУ перевірити обсяги виконаних робіт на дорогахОмелян закликав уряд доручити ДАСУ перевірити обсяги виконаних робіт на дорогахУ Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиціУ Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиціКомаров оголосив нову країну для "Світу навиворіт": її досвід критично важливий для України прямо заразКомаров оголосив нову країну для "Світу навиворіт": її досвід критично важливий для України прямо заразНардепка Марченко втратить мандат і проведе 2 роки у в’язниці: вона програла апеляціюНардепка Марченко втратить мандат і проведе 2 роки у в’язниці: вона програла апеляціюСкільки будинків у Києві залишаються без опалення: Кличко уточнив кількістьСкільки будинків у Києві залишаються без опалення: Кличко уточнив кількість"Будь ласка, без сюрпризів": Мерц заявив про участь Німеччини у переговорах із РФ і різко звернувся до Трампа"Будь ласка, без сюрпризів": Мерц заявив про участь Німеччини у переговорах із РФ і різко звернувся до Трампа
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Президент Євроради Кошта: безпека Європи та безпека України – нероздільні

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
570
Президент Євроради Кошта: безпека Європи та безпека України – нероздільні
Зустріч Євроради в Дубліні, 13 листопада. Джерело: European Council

Позиція лідерів Європейського союзу щодо переговорів стосовно війни в Україні залишається чіткою: безпека Європи та безпека України нероздільні. Незмінною залишається і мета ЄС: це справедливий і тривалий мир для України, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Заява пролунала під час неформального засідання Європейської ради в Дубліні, 13 листопада. Такими словами Антоніу Кошта повідомив, що глави держав та урядів країн-членів ЄС перейшли до обговорення українського питання.

Що сказав Кошту

"На Європейській раді ми зараз обговорюємо Україну та зусилля, спрямовані на укладення мирної угоди. Наша позиція залишається чіткою: безпека Європи та безпека України нероздільні. І наша мета залишається незмінною: це справедливий і тривалий мир для України", – зазначив президент Євроради.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
39,4 т.
Росія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – Bild
39,4 т.
Росія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – Bild
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
15,6 т.
Чому Путін погодився на появу європейців на переговорах
15,6 т.
Чому Путін погодився на появу європейців на переговорах
Борис ФілатовБорис Філатов
11,4 т.
Офіційне звернення до Поклада і командувача ССО: "Вимагаю припинити діяльність росугруповання у Дніпрі"
11,4 т.
Офіційне звернення до Поклада і командувача ССО: "Вимагаю припинити діяльність росугруповання у Дніпрі"

Кошта наголосив, що у ході поточних дипломатичних зусиль Європа "говоритиме чітким і єдиним голосом".

Президент Євроради Кошта: безпека Європи та безпека України – нероздільні

Повідомлення Кошти в мережі. Джерело: скриншот

Що було вирішено

За фактом проведення засідання Євроради та зустрічі лідерів ЄС в Дубліні Антоніо Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробили низку заяв. Так, було оголошено, що ЄС "продовжуватиме надавати значну фінансову та військову допомогу" Україні для зміцнення її позицій у переговорах.

В ЄС привітали переговори цього тижня в Абу-Дабі та "поновлення імпульсу в мирному процесі", і заявили, що Європа "продовжуватиме брати участь у цьому форматі".

Вже на наступній зустрічі Євроради (запланована на 26-27 листопада) буде представлено новий, вже 22-й пакет європейських санкцій проти Росії, "тому що Україна повинна вести переговори з позиції сили", заявила фон дер Ляєн.

Переговірний трек

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа узгоджувати дії з європейськими союзниками та Україною напередодні запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він висловив побоювання, що переговори американського та російського лідерів у Китаї можуть повторити сценарій зустрічі на Алясці в серпні 2025 року.

Мерц також анонсував, що вже "в найближчі тижні відбудуться конкретні мирні переговори за участю європейських діячів". За його словами, до переговорного процесу, ймовірно, долучаться європейські представники, які брали участь у зустрічах в Абу-Дабі.

Загалом лідери Євросоюзу зібралися в Дубліні в п'ятницю, аби з'ясувати, хто має представляти інтереси блоку під час переговорів про майбутнє України. Хоча офіційного призначення представника Європи на зустрічі в Дубліні, ймовірно, не відбудеться.

Схожі теми
війнаВійна в УкраїніПереговори Росії та УкраїниПереговори України та СШАПереговори США та РосіїУкраїнаЄвропаЄвропейський Союз (ЄС)Рада ЄвропиАнтоніу КоштаАнтоніу КоштаУрсула фон дер ЛяєнУрсула фон дер Ляєн
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!