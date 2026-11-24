У Словаччині розкритикували позицію представників партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо в Європарламенті щодо повернення викрадених Росією українських дітей. Президент країни Петер Пеллегріні назвав ганебним голосування чотирьох євродепутатів від SMER проти відповідної резолюції та заявив, що сам підтримав би її.

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Про це повідомляє словацьке видання Aktuality. Пеллегріні наголосив, що питання повернення дітей не повинно ставати предметом політичних суперечок, а голосування представників партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо негативно позначається на іміджі Словаччини.

Що відомо про голосування в Європарламенті

Проти резолюції із закликом повернути викрадених українських дітей їхнім родинам виступили четверо представників партії SMER – Любош Блага, Катаріна Рот Неведялова, Юдіта Лашшакова та Ерік Калінак.

Загалом документ отримав підтримку 536 депутатів Європарламенту. Водночас проти проголосували лише восьмеро парламентарів, половина з яких – представники Словаччини.

Пеллегріні звернув увагу на переважну підтримку резолюції серед європейських парламентарів та охарактеризував рішення депутатів SMER як неправильне, прикре й ганебне.

"Якби я був там, я б точно проголосував за це", – заявив словацький президент.

Чому Пеллегріні розкритикував депутатів Фіцо

Глава Словаччини наголосив, що повернення викрадених дітей є гуманітарним питанням, яке безпосередньо пов'язане з наслідками російської агресії проти України.

Президент також висловив нерозуміння того, чому представники провладної партії відмовилися підтримати ініціативу, спрямовану на возз'єднання українських дітей із їхніми родинами та повернення на батьківщину.

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На переконання Пеллегріні, таке голосування шкодить репутації Словаччини, а виправдати рішення євродепутатів політичними міркуваннями неможливо.

Як Європа реагує на викрадення українських дітей Росією

Нагадаємо, 12 листопада Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав дії Росії щодо українських дітей такими, що відповідають юридичному визначенню геноциду. Євродепутати закликали країни ЄС офіційно визнати ці злочини геноцидом та посилити санкційний тиск на РФ.

Документ також передбачає захист прав близько 1,6 млн українських дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Європарламент наголосив на необхідності припинення їхньої примусової русифікації та мілітаризації, а також підкреслив, що повернення українських дітей не може бути предметом політичного торгу під час мирних переговорів.

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Як писав OBOZ.UA, російські окупанти розробили нову схему викрадення українських дітей-сиріт з тимчасово окупованих територій. За даними Служби зовнішньої розвідки України, влітку вихованців одного з дитячих будинків на Донеччині вивезли до РФ нібито на оздоровлення.