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Президент Мозамбіку показав фото з Путіним і оконфузив диктатора: мережа вибухнула мемами

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
483
Президент Мозамбіку показав фото з Путіним і оконфузив диктатора: мережа вибухнула мемами
Фото стало вірусним у мережі. Джерело: Х Daniel Chapo / колаж OBOZ.UA

Президент Республіки Мозамбік Даніель Чапо повідомив про свій візит до Москви в межах так званого саміту Росія-Африка та оприлюднив фото з російським диктатором Володимиром Путіним. В опублікованому фото в око одразу впадає значна різниця у їхньому зрості, що стало приводом для створення мемів.

Про це Чапо повідомив у дописі в Х. OBOZ.UA зібрав меми, які миттєво стали поширюватись у мережі.

Що відомо

Президент Мозамбіку оприлюднив фото рукостискання з російським диктатором і виставив його на посміховисько. Знімки було зроблено в Москві на полях саміту так званого Форуму країн – експортерів газу (ФКЕГ).

Президент Мозамбіку оприлюднив фото зустрічі з російським диктатором Путіним.Джерело: Допис Даніеля Чапо в соцмережі Х.
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Путін, який комплексує через свій низький зріст, на фото виглядає значно нижчим за Даніеля Чапо. Комічна ситуація одразу стала приводом для створення мемів у мережі.

Мережа вибухнула мемами.Джерело: Коментарі під дописом Даніеля Чапо в соцмережі Х.

Фото вже стало вірусним у мережі.

Як повідомляє tv47ke в Instagram, зріст Чапо становить 204 см. Офіційної інформації про зріст російського диктатора Путіна немає, неофіційно відомо про 168 або 170 см. Однак є дані і про те, що зріст Путіна може бути ближчим до 152 см. На людях він з'являється у взутті, яке додає його зросту щонайменше 10 сантиметрів. У мережі туфлі президента країни-агресора вже давно жартома прозвали "пинєходами".

Допис президента Мозамбіку в соцмережі Х.Джерело: Скриншот допису Даніеля Чапо в соцмережі Х.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, який зріст Путіна і що відомо про туфлі із "сюрпризом", які додають 10 см російському диктатору.

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