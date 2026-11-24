У вівторок, 24 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та зустрічі з представниками угорської громади. В Ужгороді Зеленський і Мадяр уже вшанували пам'ять полеглих захисників України на Пагорбі слави.

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Про свій візит Мадяр написав у соцмережі Х. Про зустріч з угорським прем'єром розповів президент Володимир Зеленський.

"Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули на Закарпаття. Нехай Бог благословить кожного угорця – як на батьківщині, так і в усьому світі!" – написав Мадяр про своє прибуття.

Сьогоднішній приїзд Мадяра – це перший візит глави угорського уряду на Закарпаття з 2015 року та перша поїздка Петера Мадяра до України на посаді прем'єр-міністра.

Разом із Мадяром на Закарпаття прибула очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Програма передбачає переговори з Володимиром Зеленським, зустріч із представниками угорської громади та відвідини кількох угорських установ.

Мадяр анонсував передачу гуманітарної допомоги й послання солідарності та підтримки угорській громаді та всьому українському народу.

"Я проведу розмови з президентом України та зустрінусь з хоробрими людьми. Крім гуманітарної допомоги, я передам повідомлення та підтримку мужньому народу – нашому сусідові, який останніх п'яти років перебуває під атакою", – сказав Мадяр.

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Зустріч Зеленського та Мадяра

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели зустріч в Ужгороді, під час якої спільно вшанували пам’ять полеглих захисників України на Пагорбі слави.

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Зеленський та Мадяр поклали квіти до меморіалу полеглим Героям.

"Сьогодні тут, у Закарпатті, ми зустрічаємось із Прем’єр-міністром Угорщини. Він уперше приїжджає з візитом в Україну на посаді Прем’єр-міністра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч. Дуже важлива зустріч із погляду і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом", – сказав Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави наголосив, що Україна робить все до Євросоюзу.

" І також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою", – сказав Зелнський.

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