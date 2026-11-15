Прем’єр Канади: РФ не вирішуватиме архітектуру безпеки Європи

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що майбутнє системи безпеки Європи визначатимуть самі європейські країни та НАТО, а не Росія. Він запевнив, що Канада й надалі підтримуватиме союзників по Альянсу та не залишить їх без допомоги.

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Про це політик сказав під час спілкування з медіа, передає Укрінформ. Карні, додав, що Оттава зберігає військову присутність у Латвії, де канадські військові очолюють багатонаціональну бригаду.

Карні відреагував на вимоги Кремля до НАТО

"Безпекову архітектуру вільної Європи вирішуватиме вільна Європа та НАТО, а не Росія та перероблені Мінські угоди", – підкреслив Марк Карні, запевнивши, що "Канада ніколи не покине інших членів НАТО".

За словами Карні, у Латвії наразі перебувають 2500 канадських військовослужбовців, які керують багатонаціональною бригадою НАТО.

"Росія не отримає cordon sanitaire (Санітарний кордон – Ред.). Всі знають, як "добре" ця ідея спрацювала у 1940-их", – так канадський премʼєр відреагував на вимогу Москви вивести війська НАТО з країн Балтії та Польщі.

Варто зазначити, що санітарний кордон (фр. cordon sanitaire), або ж Лімітрофний бар'єр – у геополітиці вживається як термін, що означає систему держав, об'єднаних для створення бар'єра між державами, взаємодія яких є загрозою для інших.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас застерегла від обговорення російських вимог щодо нової архітектури безпеки. За її словами, такі дискусії можуть відвернути увагу від головного – відсутності перемир'я та триваючої війни проти України. Каллас наголосила, що у війні є чіткий агресор і жертва.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські лідери погодили кандидатури представників, які братимуть участь у майбутніх переговорах щодо України та не вважають за потрібне обговорювати з Росією нову архітектуру безпеки Європи. Канцлер ФРН підкреслив, що чинна система вже сформована, а основним завданням залишається завершення війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські представники під час неофіційних переговорів щодо завершення війни в Україні висунули низку вимог, які стосуються безпеки всієї Європи. Москва хоче отримати весь Донбас, вимагає не розміщувати військові бази НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а Фінляндія, за цим планом, має вийти з Альянсу.

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