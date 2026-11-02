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Прем'єр Бельгії, який виступав проти передачі Україні заморожених активів РФ, подав у відставку

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
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Прем'єр Бельгії, який виступав проти передачі Україні заморожених активів РФ, подав у відставку
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер

2 листопада прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер подав королю Філіпу прохання про відставку. Це сталося після провалу переговорів між коаліційними партіями щодо укладення бюджетної угоди.

Про це повідомила пресслужба Королівського палацу Бельгії на офіційній сторінці в соцмережі X. Монарх прийняв очільника уряду на аудієнції, але відклав рішення щодо його відставки. Від завтра він розпочне консультації з головами партій парламентської більшості.

Як повідомили у палаці, Філіп шкодує через те, що політичним силам не вдалося домовитися про бюджет, який відповідав би нинішнім викликам. Там наголосили: "В умовах значної геополітичної невизначеності та серйозних економічних труднощів країна не може дозволити собі тривалу політичну кризу".

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Король закликав усі залучені до переговорів сторони виявити відповідальність, поставити загальні інтереси на перше місце та бути готовими до компромісів. Наступну аудієнцію Барта де Вевера у короля заплановано на п'ятницю, 6 листопада 2026 року.

Прем'єр Бельгії, який виступав проти передачі Україні заморожених активів РФ, подав у відставку

Допис пресслужби Королівського палацу Бельгії. Джерело: Скриншот

Чому де Вевер виступав проти передачі Україні російських активів

Бельгійський прем'єр неодноразово виступав проти використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Зокрема, під час саміту лідерів Європейського Союзу 16 жовтня він категорично заперечував проти обговорення такої можливості.

Після саміту де Вевер заявив у бельгійському парламенті, що не очікує від Європейської комісії нових пропозицій щодо використання цих коштів. Водночас він визнав, що окремі країни ЄС можуть знову порушити це питання.

За словами де Вевера, у бельгійському депозитарії Euroclear зберігається близько 185 млрд євро російських активів. Він застеріг, що навіть публічні заяви про можливість їх конфіскації можуть мати юридичні наслідки.

Також у грудні 2025 року бельгійський прем'єр заблокував надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Європейська комісія знову шукає способи залучити заморожені російські активи для фінансування України. Загалом у країнах Євросоюзу заблоковано близько 210 млрд євро коштів Центрального банку РФ, більша частина цієї суми зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

За даними Financial Times, один із розглянутих варіантів передбачає переведення заморожених активів разом із пов'язаними юридичними зобов'язаннями до окремої структури під контролем ЄС. Це дало б змогу розподілити можливі юридичні та фінансові ризики між країнами об'єднання, а не покладати їх переважно на Бельгію.

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