На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбувалося у Брюсселі 17 листопада, Сполучені Штати спочатку представляв заступник міністра оборони США з Елдрідж Колбі. Але він достроково залишив засідання, розкритикувавши українські далекобійні удари вглиб території Росії, навіть не дослухавши закритий брифінг міністра оборони України.

Відео дня

Після втечі Колбі США на зустрічі представляв американський посол у НАТО Метью Вітакер. Так чи так, і позиція високопосадовця США, і така його демонстративна поведінка обурила європейських політиків, зазначає The Telegraph.

Критика України

Нагадаємо: під час засідання заступник глави Пентагону зазначив, що українські удари по об'єктах російської воєнної машини можуть допомогти сповільнити російські війська. Одночасно він розкритикував атаки вглиб Росії, згадавши, зокрема, удари по логістичних центрах Wildberries. За словами Колбі, від таких обстрілів потерпає цивільне населення РФ, і вони не наближають мир, натомість можуть посилювати готовність Кремля та російського суспільства до ескалації.

"Наша оцінка полягає в тому, що такі удари не були ефективними для наближення кінця війни й не сприяють стримуванню російського просування на фронті", – сказав американець.

Колбі пішов одразу

Британське видання у розповіді, як "Колбі втік" з засідання у форматі "Рамштайн", посилається на власні джерела, що були присутні на заході. Вони стверджують, що заява американського посадовця "здивувала та обурила німецьких, британських та інших" європейських чиновників.

Союзники цікавилися, як Сполучені Штати, які самі у війні з Іраном покладаються виключно на далекобійні удари, можуть критикувати цю стратегію для іншої країни. Та звісно, надати їм відповідь Колбі вже не міг.

РЕКЛАМА

"Колбі пішов одразу після своєї заяви, він навіть не слухав закриту доповідь міністра оборони Хмари, в якій чітко підкреслювалося, що дипстрайки по території Росії є важливою складовою бойових дій і мали та матимуть величезний вплив на перебіг війни", – цитує The Telegraph своє джерело.

Дурнуваті припущення

"Позиція та поведінка Колбі викликали здивування та занепокоєння серед представників Великої Британії, Німеччини та інших країн", – зазначає The Telegraph. Видання також наводить слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який охарактеризував тези американського посадовця щодо українських ударів вглиб РФ "дурнуватими припущеннями".

Головні історії дня

Своєю чергою німецькі дипломати висловили виданню "побоювання, що адміністрація Дональда Трампа фактично стає на бік російських наративів" замість підтримки України та коаліції.

Що ще було на засіданні

Під час вже 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України "США були єдиною країною, яка підтримувала позицію Росії, а не України та решти групи", цитує The Telegraph своє джерело.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський під час цього "Рамштайну" звернувся до міжнародних партнерів із проханням передати Україні ще 40 винищувачів F-16, а також додаткові французькі літаки Mirage. За його словами, наявні українські F-16 значну частину часу проводять на технічному обслуговуванні та ремонті.