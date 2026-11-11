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"Працюємо над узгодженням деталей": Умєров назвав головний результат мирних перемовин в Абу-Дабі

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
1,6 т.
"Працюємо над узгодженням деталей": Умєров назвав головний результат мирних перемовин в Абу-Дабі
Рустем Умєров. Джерело: GettyImages

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі сторони досягли домовленостей про великий обмін полоненими. Також обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови, першим кроком до якого має стати припинення війни та гарантії безпеки для України.

Про це повідомив голова української переговорної групи Рустем Умєров на пресконференції за підсумками переговорів. Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі.

Що відомо

За словами Умєрова, головний результат переговорів, якого вдалося досягнути, – домовленості про великий обмін полоненими.

Зараз команда працює над узгодженням деталей та практичною реалізацією.

"Повернення наших людей додому залишається одним із головних пріоритетів. Робимо все можливе, щоб кожен українець повернувся з полону якнайшвидше", – сказав Умєров.

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Також під час зустрічі обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови. За словами Умєрова, першим кроком до цього має стати припинення війни та гарантії безпеки для України.

Він зауважив, що за ці два дні сторони змогли прямо викласти свої позиції, щодо яких залишаються суттєві розбіжності. Попереду ще багато складної роботи, але можливості для продовження переговорного процесу, за його словами, є.

Він подякував США за активну участь в організації та проведенні переговорів, ОАЕ за сприяння переговорам, а також європейським партнерам.

"Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за особисту залученість. Вдячний Об’єднаним Арабським Еміратам за гостинність і сприяння переговорам, а також нашим європейським партнерам – Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, представникам НАТО та Єврокомісії – за спільну роботу в Абу-Дабі", – підсумував Умєров.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, як пройшов другий раунд переговорів в Абу-Дабі.

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