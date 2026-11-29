Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, під час якої обговорив виконання партнерами домовленостей про військову допомогу та ситуацію в енергетичній системі країни. За її підсумками Міністерство закордонних справ і Міноборони мають зв’язатися з партнерами, які досі не виконали своїх зобов’язань щодо підтримки української ППО.

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Про це глава держави повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі. Наразі частина домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони вже виконана.

Зокрема, президент подякував Норвегії за реалізовану підтримку. Водночас окремі пакети допомоги досі перебувають у процесі виконання.

Відповідальні посадовці мають активізувати контакти з країнами-партнерами, аби прискорити постачання необхідного озброєння.

"Я очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами, коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну", – заявив президент.

Окрему увагу під час селекторної наради приділили ситуації в енергетичному секторі після російських ударів. Серед регіонів, де є проблеми з електропостачанням, Зеленський назвав Дніпропетровщину, Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Харківщину.

Також учасники обговорили ситуацію в окремих районах Дніпра та області, де останніми днями виникли серйозні перебої не лише з електрикою, а й із водопостачанням.

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"У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей", – наголосив Зеленський.

Крім того, під час наради обговорили стан справ в енергетиці Запоріжжя та Херсона. Президент подякував ремонтним бригадам і працівникам енергетичної галузі, які ліквідовують наслідки російських атак та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Наприкінці Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей із міжнародними партнерами, які заплановані на наступний тиждень. Україна розраховує використати ці переговори для посилення своїх позицій.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна та Норвегія розширюють співпрацю у сфері протиповітряної оборони та нарощують виробництво нового засобу для боротьби з повітряними цілями – системи DESNA. Вона вже використовується в Україні та, зокрема, демонструє ефективність у знищенні безпілотників, серед яких і реактивні.