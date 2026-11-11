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"Позиція України залишається незмінною": Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
1,3 т.
"Позиція України залишається незмінною": Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі
Буданов розкрив деталі зустрічей в Абу-Дабі. Джерело: Пресслужба СЗР

Україна наполягає на завершенні війни на умовах справедливого та стійкого миру, який унеможливить повторення російської агресії. Тому пріоритети Києва на мирних переговорах залишаються незмінними – припинення вогню, формування дієвої архітектури безпеки та обмін полоненими.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов за підсумками переговорів в Абу-Дабі. Він наголосив, що позиція України чітка: припинення війни має супроводжуватися створенням дієвої системи безпеки, яка гарантуватиме тривалий мир.

Україна прагне надійних гарантій безпеки

За словами Буданова, головним завданням української делегації під час переговорів було знайти шляхи завершення війни та забезпечити безпеку держави.

"Наше головне завдання – якнайшвидше досягти справедливого та стійкого миру, зберегти життя українців і гарантувати безпеку нашої держави. Саме цього очікують від нас українці", – наголосив керівник ОП.

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Він зазначив, що переговори тривали два дні й були непростими. Водночас Україна не змінює своїх принципових вимог щодо припинення російської агресії та запобігання новому нападу.

"Позиція України залишається незмінною: необхідно зупинити війну та сформувати дієву архітектуру безпеки, яка гарантуватиме стійкість миру й унеможливить повторення російської агресії", – заявив Буданов.

Переговори про повернення полонених

Окремим напрямом переговорів в Абу-Дабі стало повернення українських військовополонених. Буданов повідомив, що в цьому питанні вдалося досягти суттєвого результату.

"Повернення кожного українця залишається нашим безумовним пріоритетом", – наголосив Буданов.

Керівник Офісу Президента також подякував представникам США – Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу – за участь у переговорному процесі та зусилля, спрямовані на пошук рішень.

Окрему подяку Буданов висловив Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння переговорам і підтримку мирних зусиль.

Українська сторона продовжує роботу над пошуком шляхів завершення війни та досягненням домовленостей, які забезпечать справедливий і тривалий мир.

Як повідомляв OBOZ.UA, 11 листопада завершився другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, ОАЕ. На порядку денному було можливе припинення вогню, питання енергетики та безпека в Чорному морі. Сторони домовились про обмін полоненими.

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Переговори Росії та УкраїниВійна в УкраїніОАЕАбу-ДабіКирило БудановКирило Буданов
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