''Позиція цілком однозначна'': в ЄС сказали, чи скасують дизельні санкції проти РФ услід за США

Європейський Союз не планує скасовувати санкції проти Росії попри рішення США скасувати обмеження щодо російського дизельного пального. У Єврокомісії наголосили, що санкції залишатимуться чинними доти, доки Москва не припинить загарбницьку війну проти України.

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Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу в Брюсселі 19 жовтня. Вона нагадала, що Європейська рада вже висловила жаль через рішення США.

ЄС не наслідуватиме рішення США

Під час брифінгу Піньо запитали про можливість повернення до імпорту російського газу в межах потенційного мирного врегулювання війни Росії проти України та про те, чи може ЄС змінити свою санкційну політику.

Речниця нагадала про висновки Європейської ради, та наголосила, що Європейський Союз дотримується позиції, що жодні санкції проти Росії не можуть бути скасовані, доки триває війна в Україні.

"Ми залишаємося на своїй позиції", – заявила Піньо.

За її словами, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ще минулого тижня, перед початком засідання Європейської ради, чітко підтвердила: ЄС не скасовуватиме жодних санкцій доти, доки Росія не припинить війну.

"Позиція сформульована цілком однозначно", – наголосила речниця.

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У ЄС закликають до спільного санкційного тиску

Піньо також підтвердила позицію Євросоюзу щодо важливості скоординованих дій США та європейських країн.

У Єврокомісії вважають, що узгоджена санкційна політика по обидва боки Атлантики може відіграти вирішальну роль у припиненні російської війни проти України.

Водночас у ЄС наголошують, що власний санкційний курс вони не змінять. І рішення Вашингтона щодо послаблення обмежень на російське дизельне пальне не означає аналогічного кроку з боку Брюсселя.

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз вважає, що для припинення бойових дій необхідно посилювати тиск на Москву, а не змушувати Київ іти на поступки. У ЄС наголосили, що рішення України відновити удари по російських НПЗ є виправданим, адже такі атаки можуть обмежити нафтові доходи країни-агресора, які вона використовує для фінансування війни.

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