The New York Times пише, що в грудні 2025 року Путін зібрав своїх підлеглих на таємну нараду, на якій поставив спецслужбам і військовим завдання на 2026 рік – "розвалити НАТО і ЄС зсередини".

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У результаті, за словами генерального інспектора збройних сил Німеччини генерала Карстена Бройера: "гібридні атаки відбуваються щодня" (інтерв’ю у Wall Street Journal).

Учора, 26 листопада 2026 року, було опубліковано доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Russia’s Unconventional War on Europe: Sabotage, Deterrence and Future Scenarios:

– Підпали та застосування вибухових пристроїв подвоїлися.

– Понад половина інцидентів припадала на військово-промислову інфраструктуру та транспорт.

– Німеччина і Польща залишаються країнами, на які найчастіше нападають. На третьому місці – країни Балтії.

– Рівень виконавців різко зріс: поряд із недосвідченими завербованими людьми використовуються посередники, здатні застосовувати складні вибухові пристрої з таймерами та дистанційним керуванням

Фактично війна вже йде повним ходом. Від того, що замість ракет вибухи влаштовують російські диверсанти, принципово нічого не змінюється. Мені здається, що головною мішенню майбутніх атак стане європейська логістика. Різко посилиться діяльність російських ботів в Інтернеті. Росія набагато активніше втручатиметься в європейську політику. Обов’язково будуть нові кібератаки. Дуже висока ймовірність нових терактів у Європі. Головним завданням буде паніка, спричинена пожежами, диверсіями або збоями в роботі аеропортів.

Кожен російський дипломат, який сьогодні працює в Європі, працює на війну. Росія сприйматиме відсутність відповіді як слабкість і лише посилюватиме диверсійну активність. І навпаки – масове вислання дипломатів, закриття посольств, нові санкції, посилення військової допомоги Україні – лише такі методи справді працюють. Чекісти розуміють лише таку мову.

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