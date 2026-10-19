Задимлення у Санкт-Петербурзі та Європі навіяли певні думки.

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1. Щоб усвідомити, наскільки помилковими можуть бути наші уявлення про те, що відбувається у Франції, Італії, Бельгії, Іспанії тощо, достатньо виконати дві прості вправи. Вони допоможуть уникнути категоричності.

По-перше, згадати Майдан 2013/2014 років.

Майдан і 2–4 квартали по периметру вирували протестами. А умовно за кілометр від епіцентру нічого не відбувалося. Через ЗМІ складалося враження, що горить весь Київ. Але людина, яка мешкає у спальному районі й не надто стежила за новинами, могла й не здогадуватися, що відбувається щось значуще.

Медійна оптика і – особливо – оптика соціальних мереж максимально спотворюють те, що відбувається. Щоб правильно оцінити ситуацію, потрібно продиратися крізь туман яскравої подачі та читати дуже нудних людей, які наводять факти й показують реальний масштаб.

(звідси й порада – якщо вам фізично недобре від новин, просто не читайте їх, відключіться).

Найпростіше: легко доступні фото та відео багатотисячних МИРНИХ акцій, які пройшли по всій Франції або взагалі без інцидентів, або з мікроскопічними заворушеннями. Але одне відео з нещасною власницею розгромленого магазину перекреслює їх. Емоції беруть гору над розсудливістю.

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Важливо зрозуміти: а скільки магазинів розгромлено? А скільки було розгромлено під час традиційних безладів на Різдво? Як це пов’язано з настроями учасників мирних акцій, яких насправді багато? Це радикалізує мирний протест чи відштовхує?

Ті, хто зараз справедливо сумує з приводу спаленої мерії в Ліможі, чи знали ви до цього підпалу взагалі про існування цього міста? Чи можете знайти його на карті? Завтра будете про нього пам’ятати? Про зруйнований дощенту Волчанськ часто згадуєте? А він, у всякому разі, ближче до Ліможа.

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Якщо ви помічаєте на фото лише арабофранцузів чи афрофранцузів – придивіться уважніше. Залюбки бешкетують цілком собі білі. І факт у тому, що левова частка "кольорової" публіки – це аж ніяк не "мігранти". Це цілком собі французи у 2–3 поколінні. Ви давно бачили збірну Франції з футболу? Ось це такі самі французи. І нікуди їх "виселити" не можна, це їхній дім.

По-друге, для цікавості порівняйте один і той самий сюжет (умовно, Париж або Мілан) у стрічках ЗМІ європейських країн, глобальних медіа, а також умовної "Аль-Джазіри" та/або турецьких інформаційних агентств.

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Ви виявите ракурси, яких у нас взагалі немає. І відразу ж стане наочно, що протест активно "прив’язують" до різних завдань, позначаючи його ярликами.

Наприклад, чим більше вандалів бігає з прапорами Палестини – тим краще виглядає Ізраїль. Але це не дає жодних підстав стверджувати, що Ізраїль усе це розпалює.

Бешкетування одного й того самого гіперактивного недорослого можна подати в протилежній інтерпретації. А чим/ким мотивований сам недорослий і з чим у нього асоціюється прапор Палестини – це взагалі інша справа.

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Факти та оцінки фахівців, які мені здаються переконливими, показують: чутки про те, що Європа вже прямо зараз летить у пекло, дещо перебільшені. Є запас міцності й є ходи.

Усе зводиться до здатності та готовності реалізувати ці ходи. Адже є багато тих, хто прагне нашкодити Європі, позбавити її можливості маневрувати. У цьому контексті Україна – буквально найпроєвропейськіша країна. Ми глибоко зацікавлені в тому, щоб контроль над ситуацією не було втрачено. Адже це відволікає.

Куди дивляться європейські фахівці, які працюють "на місцях", – це на характер поєднання двох доктрин: соціальної справедливості (лівих) та ісламу. Адже захист прав – це одне, а захист прав у шаріатському суді – це інше, що не всім підійде. У цій сфері й з’являться висновки – про який масштаб трансформації йдеться та які наслідки будуть через 1–2 політичні цикли.

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Усе це надзвичайно цікаво. Але нам би дожити.

2. Щодо пожеж у Санкт-Петербурзі.

Хочу подякувати тим, хто, перебуваючи в Пітері й ризикуючи, своїми діями допомагає наблизити кінець війни. Такі люди є, їх небагато, але вони є. І кожного ми цінуємо.

Без сумніву, Пітер – це європейське місто. Санкт-Петербург залитий грошима після перенесення штаб-квартири "Газпрому", що маскує витрати від війни та переносить їх у майбутнє. Але в Пітері є безліч мислячих людей, які здатні передбачити наслідки.

Ось їм хочеться сказати лише одне.

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Зараз у мережі безліч дописів мешканців Пітера, мовляв, як усе це погано й сумно, що закінчуються закликом до українців – зробіть щось! Адже треба ж якось УСЕ ЦЕ зупинити!

Серйозно?

Це виглядає настільки жалюгідно, що легка зневага перетворюється на стійке огиду.

Може, ви якось утиснете свій інтелект і високу культуру в крапельку волі й зробите щось самі? Безліч способів, з невеликими витратами або практично без них.

Україна ставитиметься до Санкт-Петербурга надзвичайно дбайливо, бо серед найціннішого там багато нашого. Але у відповідь, як у дзеркалі, ГАРАНТОВАНО з’являться творчі рішення.

Доля Пітера взимку цілком і повністю залежить від дій Путіна та його поплічників. Ось з ними щось робіть.

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