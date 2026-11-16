Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про необхідність створити систему, яка дозволить народним депутатам голосувати поза межами парламенту. Він пояснивши це ризиком знищення будівлі Верховної Ради внаслідок російських атак.

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Про це Стефанчук сказав 16 листопада під час спільного брифінгу з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою в Брюсселі. За його словами, українська сторона вже обговорювала це питання з представниками Європарламенту та іншими колегами.

"Тому що ніхто не виключає той факт, що колись Росія може зруйнувати і будівлю парламенту. І ми тоді станемо перед тим питанням, коли нам потрібно буде мати систему, яка забезпечить всерівне голосування народних депутатів. Ми про це проговорювали із Європейським парламентом і з іншими колегами. Ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв", – заявив Стефанчук.

Він наголосив, що парламент має продовжувати повноцінну роботу навіть за умови, якщо народні депутати не матимуть можливості перебувати в основній будівлі Верховної Ради.

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Робота в укриттях

За словами спікера парламенту, наразі в укриттях уже створили необхідні умови для роботи народних депутатів під час повітряних тривог. Це дозволяє парламентарям спускатися в безпечні місця та продовжувати виконувати свої обов'язки.

Водночас окреме питання – створення системи голосування, яка працюватиме незалежно від місця перебування депутатів. Саме такий механізм, на думку Стефанчука, має забезпечити безперервну роботу Верховної Ради навіть у разі руйнування її будівлі.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, про те, що Верховна Рада не планує переносити свою роботу зі столиці до Львова. Парламент продовжить працювати у Києві, доки буде така можливість.