Потрібно зупинити війну так, щоб наші діти успадкували захищену країну: Порошенко пояснив свій план миру

Петро Порошенко детально пояснив свій план миру через силу, який складається із шести пунктів. "Ми маємо зупинити цю війну так, щоби наші діти успадкували від нас захищену країну і свободу обирати своє майбутнє", – наголосив пʼятий президент.

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Про це Петро Порошенко сказав у відеозверненні.

"Україна сьогодні потребує миру. Не 100-тисячного раунду переговорів, не самітів миру з фемелі-фото, а реальних алгоритмів, кроків, які дозволять зупинити війну. Наша команда знає, як забезпечити мир. Ми це зробили у 2014-2015 роках, навіть попри бажання путіна", – нагадав Порошенко.

"Що змусить росію зупинитися? І хто контролюватиме домовленості? І що станеться, якщо вона знову ці домовленості порушить? В нашому плані шість пунктів. Перший – зміцнити Україну, щоби зміцнити її переговорну позицію. Слабкими на переговори не ходять. За столом переговорів має значення, що стоїть за твоїми словами. За нашими повинні стояти забезпечені Сили оборони, виробництво, яке працює на потреби фронта, в тому числі спільне виробництво з партнерами, і це важливо. Держава, яка вчасно виконує свої зобов’язання перед військовими та їхніми родинами", – зазначив Порошенко.

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"Це має бути відображене у воєнному бюджеті, а не в популістсько-піарівському передвиборчому документі, який не посилює Збройні Сили України і не наближає нас до миру, а навпаки сприяє корупції, як наслідок послабленню держави. З таким бюджетом війну не зупинити. Бо нам потрібно перейти на воєнні рейки, дати оборонній промисловості довгі замовлення, фінансування і можливість швидко масштабувати виробництво і нарощувати випуск. Вкластися в технології, які зберігають життя наших людей і збільшують нашу силу. Безпілотні системи, захист від дронів, зв’язок, роботізацію, ПДТР. Сильна армія дає дипломатії шанс домогтися миру, який країна зможе захистити. Бо сильна армія – це і є дипломатія", – переконаний Порошенко.

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Другий пункт плану – послабити здатність росії вести війну. "Російська воєнна машина має цілком конкретні потреби. Компоненти, постачання, фінансування. Наше з вами завдання – послідовно позбавляти її цих можливостей. Законні удари по ключових військових цілях мають поєднуватися з перекриттям технологічних і фінансових каналів, які живлять агресією. Результат повинен вимирюватися просто. Скільки зброї не було виготовлено, не доїхало до фронту, скільки ракет не змогли виготовити, скільки часу і ресурсів ворог змушений витрачати на відновлення. Кошти мають йти не на фейкові рожеві компанії, а на наші "Нептуни" і "Storm Shadow" партнерів, які вражають цілі вже зараз", – сказав Порошенко.

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"Третій пункт – зламати путінський розрахунок на час. путін сподівається, що він виснажить Україну, виснажить Європу і дочекається, поки наші суспільства втомляться, посваряться, відвернуться один від одного. Але втома від України зараз є тільки в однієї людини. І ми повинні зробити так, щоб кожен наступний рік руйнував цей розрахунок путіна. І для цього потрібні довгострокові оборонні договори з європейцями. Спільні підприємства, спільні розробки, виробничі лінії, під які вже виділені гроші. Замовлення на роки вперед, а не блокування спільного виробництва з партнерами і в Україні, і в Європі з корупційною метою. путін повинен відкрити звіт і побачити, що поки він воював, Україна отримала нові оборонні виробництва, Європа наростила випуск зброї. Наші армії стали сильнішими, а звʼязки – міцнішими. Результатом має стати Україна глибоко вбудована, інтегрована в оборону Європи", – пояснив Порошенко.

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Четвертий пункт – зробити продовження війни невигідним. "Санкції мають працювати як зрозумілий механізм і з чіткими умовами. Продовжуєш агресію – отримуєш нове обмеження. Виконуєш домовленості – можеш розраховувати на поетапне послаблення визначених санкцій. Порушуєш – обмеження повертаються. І усі ці умови потрібно погодити нам заздалегідь, щоб після чергового російського порушення світ знову не починав багатомісячну дискусію про те, а чи варто якось відреагувати", – наголосив лідер опозиції.

"Одночасно, ми повинні створити для партнерів довгостроковий інтерес у безпеці України. Зокрема, через інвестиційну участь, модернізацію нашої газотранспортної системи, розвитку її нових енергетичних можливостей і збереження українського стратегічного контролю. Коли тут працюють їхні підприємства, вкладені їхні гроші і розвивається спільна інфраструктура, безпека України стає частиною їхнього щоденного економічного інтересу", – пояснив Порошенко.

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"П’ятий пункт. Забезпечити контроль за припиненням вогню і неминучі наслідки за його порушення. Ми маємо зупинити вогонь по лінії розмежування, і у домовленостях не можна залишати порожнім найважливіший рядок: а що буде, якщо росія знову відкриє вогонь? Найкращим гарантом є майбутнє членство України в НАТО. Це реально. І не вірте тим, хто каже, що цього не буде ніколи. А до цього ми пропонуємо міжнародну місію миротворців з чітким мандатом Ради безпеки ООН. Із присутністю на місцях, супутниковим спостереженням, технічними засобами контролю і надійною фіксацією порушень. Ще до початку перемирʼя в нас має бути визначено, хто встановлює факт порушення, хто визначає відповідального, скільки часу займає перевірка і які самі заходи запускаються після неї. росія повинна знати наслідки ще до того, як віддасть наказ стріляти. А українці повинні знати, хто і як діятиме для їхнього захисту", – пояснив Порошенко.

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"І нарешті шостий пункт – репарації та відбудова країни, у якій точно хочеться жити. росія має платити за завдані руйнування, і для цього потрібен міжнародний механізм репарацій, в тому числі і завдяки і за рахунок заморожених російських активів. Наш план відбудови починається з людей, з нас з вами. Ми, в першу чергу, маємо зробити все, щоби українці повернулися додому. І цей план має дивитися вперед. Не відновлювати стару економіку, а побудувати нову, постіндустріальну, сучасну, європейську, технологічну Україну. Із сучасною енергетикою, яку важче зруйнувати, захищеною інфраструктурою, освітою, що відкриває можливості, містами, в яких людина після поранення може вільно пересуватися, працювати і жити врешті-решт", – сказав лідер "Євросолідарності".