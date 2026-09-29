Папа Лев XIV заявив, що переговірники, які прагнуть покласти край конфлікту в Європі, повинні бути готові поступитися деякими позиціями заради досягнення миру. Його слова пролунали на тлі того, що зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України, продовжують зазнавати невдач.

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Про це Папа Римський сказав, звертаючись до європейських лідерів у французькому Меці, передає Reuters. Він також знову висловив незгоду зі зростанням військових витрат країн Європи.

Що сказав понтифік

"Війна повернулася навіть до Європи: це нова безглузда бійня, яка щодня забирає життя незліченної кількості цивільних осіб... Нам потрібно... проявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру", – сказав Папа Лев XIV.

Таким чином він висловився стосовно війни в України, хоч і не згадував її безпосередньо, посилаючись на подібний заклик Папи Бенедикта XV 1917 року, виголошений у розпал кривавої Першої світової війни.

Глава всесвітньої католицької церкви ще раз наголосив на своїй позиції – він проти збільшення військових витрат у Європі. Минулого року видатки на оборону зросли найбільше з часів закінчення холодної війни на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа та агресивної політики Росії.

"Ми також маємо остерігатися ілюзії, що переозброєння є вирішенням проблеми. Сьогодні ми маємо запитати себе, чи справді докладаємо зусиль для досягнення миру у світі, чи просто намагаємося "стримати хвилю війни" та краще підготуватися до воєн, які, як ми вважаємо, ще попереду", – заявив понтифік.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом допомогти врятувати мешканців окупованих Олешок на Херсонщині від голодної смерті. Рада також закликала Всесвітню Раду Церков, релігійних лідерів, правозахисні організації, держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста долучитися до порятунку цивільних.

Місто перебуває в гуманітарній блокаді, а його мешканці залишаються без регулярних поставок продовольства та можливості безпечно виїхати.

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