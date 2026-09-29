Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

"Потрібно бути готовими до поступок": Папа Римський засудив зростання оборонних витрат ЄС

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
icon 4,2 т.
"Потрібно бути готовими до поступок": Папа Римський засудив зростання оборонних витрат ЄС
Папа Лев XIV виголосив промову у Меці, Франція

Папа Лев XIV заявив, що переговірники, які прагнуть покласти край конфлікту в Європі, повинні бути готові поступитися деякими позиціями заради досягнення миру. Його слова пролунали на тлі того, що зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України, продовжують зазнавати невдач.

Про це Папа Римський сказав, звертаючись до європейських лідерів у французькому Меці, передає Reuters. Він також знову висловив незгоду зі зростанням військових витрат країн Європи.

Що сказав понтифік 

"Війна повернулася навіть до Європи: це нова безглузда бійня, яка щодня забирає життя незліченної кількості цивільних осіб... Нам потрібно... проявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру", – сказав Папа Лев XIV.

Таким чином він висловився стосовно війни в України, хоч і не згадував її безпосередньо, посилаючись на подібний заклик Папи Бенедикта XV 1917 року, виголошений у розпал кривавої Першої світової війни.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 5,9 т.
Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню
icon 5,9 т.
Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 1,3 т.
ФСБ готує "мітинги" біля посольств держав-партнерів України в Москві: у ГУР розповіли, що задумав Кремль
icon 1,3 т.
ФСБ готує "мітинги" біля посольств держав-партнерів України в Москві: у ГУР розповіли, що задумав Кремль
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 755
"Це рішення США": Британія відмежовується від прямих контактів з Росією на G20
icon 755
"Це рішення США": Британія відмежовується від прямих контактів з Росією на G20

Глава всесвітньої католицької церкви ще раз наголосив на своїй позиції – він проти збільшення військових витрат у Європі. Минулого року видатки на оборону зросли найбільше з часів закінчення холодної війни на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа та агресивної політики Росії.

"Ми також маємо остерігатися ілюзії, що переозброєння є вирішенням проблеми. Сьогодні ми маємо запитати себе, чи справді докладаємо зусиль для досягнення миру у світі, чи просто намагаємося "стримати хвилю війни" та краще підготуватися до воєн, які, як ми вважаємо, ще попереду", – заявив понтифік. 

Як повідомляв OBOZ.UA, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом допомогти врятувати мешканців окупованих Олешок на Херсонщині від голодної смерті. Рада також закликала Всесвітню Раду Церков, релігійних лідерів, правозахисні організації, держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста долучитися до порятунку цивільних.

Місто перебуває в гуманітарній блокаді, а його мешканці залишаються без регулярних поставок продовольства та можливості безпечно виїхати.

Схожі теми
ОзброєнняВійна в УкраїнізброяЄвропейський Союз (ЄС)ЄвропаПапа РимськийПапа РимськийПапа Лев XIVПапа Лев XIV
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись