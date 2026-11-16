"Потрібно більше імпульсу": Зеленський озвучив очікування від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

Вже завтра, 17 листопада, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому представлять ключові оборонні потреби та пріоритети Києва.

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Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що українську сторону на засіданні представлятиме міністр оборони Євгеній Хмара.

Серед головних запитів – перехоплювачі для ППО та амуніція для бойової авіації. Крім того, планується обговорити додаткове фінансування, яке дозволило б збільшити виробництво безпілотників для Сил оборони.

Окремо президент звернув увагу на необхідність активізувати спільні з партнерами оборонні виробництва. За його словами, співпрацю потрібно прискорювати.

"Потрібно й більше імпульсу для спільних із партнерами виробництв. Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати", – наголосив Зеленський.

Також міністр оборони доповів президенту про виконання плану далекобійних санкцій. Українські дипстрайки досягають визначених цілей, а Зеленський уже затвердив нові операції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Велика Британія веде переговори з країнами-учасницями Контактної групи про додаткову допомогу Україні напередодні складної зими. Лондон прагне залучити більше підтримки від союзників і продемонструвати Кремлю готовність партнерів допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно.

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Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг розповів, що в бюджеті країни вже передбачено 10 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. З них 500 млн фунтів мають спрямувати на невідкладну допомогу протягом наступної зими.

Він також наголосив, що важливо донести до російського диктатора Володимира Путіна чіткий сигнал: союзники України залишаються непохитними у своєму рішенні підтримувати її стільки, скільки буде потрібно.

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