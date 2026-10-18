''Потрібні реальні заборони'': Сибіга закликав ЄС закрити кордони для російських військових

Європейський Союз має закрити кордони для в'їзду для російських військових. Також це рішення має стосуватись усіх членів родин комбатантів з країни-агресора.

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Про це у соцмережі Х написав у неділю, 18 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що це реальні заборони, які вже потрібні.

"Треба негайно закрити для росіян двері в Європу. Це захистить ЄС. Російським комбатантам та членам їхніх родин має бути заборонено в’їзд. Нам потрібні реальні заборони на в’їзд. І якнайшвидше", – написав міністр.

Сибіга додав, що подібні заходи вже запроваджено на національному рівні в деяких країнах ЄС. Зокрема в Естонії. І вони цілком реалістичні та ефективні.

Дипломат наголосив, що рішення на рівні всього ЄС було б особливо доречним "саме зараз, коли Путін хапає на вулицях нове гарматне м’ясо".

"Кожен росіянин, якого вербують для війни проти України, має знати: підписуючи контракт із загарбницькою армією, він також підписує собі заборону на в’їзд до Європи та решти світу. Видача громадянам РФ віз для необов’язкових поїздок має бути максимально обмежена в усіх європейських державах. Це питання національної безпеки для кожної європейської країни", – наголосив Сибіга.

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Глава МЗС додав також, що російські дипломати не повинні мати можливості вільно пересуватися Європою.

"Атаки РФ на Європу вже не є просто гібридними. Вони набирають інтенсивності та масштабів. Це вимагає негайних дій. Лише жорсткий тиск може зупинити російського диктатора", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що у вересні 2026 року Російська Федерація запроваджувала нічний комендантський час уздовж кордону з Естонією. Відповідний режим почався 16 вересня й тривав 10 діб.

Назадовго до того стало відомо про те, що влада Естонії готова негайно закрити кордон із Росією, якщо Москва оголосить загальну примусову мобілізацію, що становитиме загрозу для балтійської країни. Такий сценарій уряд розглянув під час засідання, присвяченого питанням безпеки.

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Як писав OBOZ.UA, канцлер МЗС Естонії Йонатан Всевіов зазначав, що цілі Росії у війні проти України не обмежуються територіальними поступками. За його словами, Москва може прагнути спровокувати політичний колапс України, після якого може відбутися захоплення її території.