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"Потрібен час": Зеленський відповів, чи можливі вибори в Україні під час війни

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,0 т.
"Потрібен час": Зеленський відповів, чи можливі вибори в Україні під час війни
Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот / The Diary Of A CEO

Проведення виборів в Україні під час війни неможливе через безпекові ризики та низку нерозв'язаних питань. Підготовка до виборчого процесу потребує щонайменше шести місяців, а конкретні терміни залежатимуть від обставин завершення війни та гарантій безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з медіа. Проте він допустив можливість виборів за умови припинення вогню на визначений період, щоб підготуватися до голосування.

Що сказав Зеленський

"Люди, які піднімають цю тему про вибори, певно мають якісь свої цілі, але точно не думають про Україну, безпеку, державу. Як можна провести вибори під час війни? Це точно розділить і зламає нашу державу. Я так думаю. Багато людей, на мій погляд, розділяють таку думку", – вважає Зеленський.

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Він наголосив, що законодавство та Конституція України чітко визначають умови проведення виборів. Але, підкреслив він, якщо правових норм недостатньо для пояснення неможливості голосування під час війни, необхідно "знаходити ще якісь відповіді".

"Для безпеки виборчого процесу потрібен час. Потрібно щонайменше шість місяців для того, щоб підготувати вибори. А під час війни чи одразу після закінчення війни – я не можу сказати, скільки потрібно часу. Це залежить від того, в який момент і як ми закінчимо війну, які будуть гарантії безпеки для України тощо", – пояснив український лідер.

Серед невирішених питань Зеленський назвав організацію:

– голосування для військовослужбовців;

– жителів тимчасово окупованих територій;

– мільйонів українців за кордоном.

Умова для безпечного голосування

Окремим викликом залишається безпека виборчого процесу через ракетні та дронові атаки. Президент наголосив, що на всі ці питання необхідно знайти відповіді, адже за нинішніх умов провести голосування неможливо.

"Якщо Америка і Росія будуть продовжувати цю тематику, ховаючись за словосполученням "демократичні вибори" пробувати просто мене замінити, то я відповів: дайте сeasefire (припинення вогню. – Ред.) на визначений час – щоб вирішити основні безпекові питання – то тоді це може бути, щоб народ України сам визначився, як відповідати політично", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Україні настав час обрати нового президента. Він звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну, стверджуючи, що український лідер нібито неодноразово мав таку можливість.

Як повідомляв OBOZ.UA, відповідь український лідер назвав помилкою заклики Трампа та додав, що такі заяви можуть зашкодити й самому главі Білого дому. Водночас Зеленський наголосив, що не тримається за президентське крісло й не збирається бути президентом 30 років.

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