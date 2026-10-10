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"Посиплеться фронт": NAUDI вимагає зберегти 100% бронювання працівників ОПК

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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"Посиплеться фронт": NAUDI вимагає зберегти 100% бронювання працівників ОПК
NAUDI вимагає зберегти 100% бронювання працівників ОПК. Джерело: NAUDI/Facebook

Міністерство економіки України запропонувало зменшити квоту броні для підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85% працівників. Хоча офіційно пропозиція міністерства ще не оприлюднена, українські виробники зброї вже ознайомилися з нею. Відповідно, вони закликають уряд зберегти можливість бронювання до 100% військовозобовʼязаних для підприємств оборонно-промислового комплексу України, які визнано критично важливими.

Справа у тому, що скорочення бронювання загрожує втратою фахівців, які озброюють військо. А "якщо посиплеться ОПК – посиплеться фронт", вважають в асоціації оборонних компаній "Українська рада зброярів" та Національній асоціації оборонної промисловості NAUDI.

Наслідки можуть відчути всі

Зокрема в "Раді зброярів" зауважують, що запропоноване скорочення ліміту не враховує кадрові проблеми в українському ОПК. Оборонні підприємства впливають на забезпечення війська, а від наявності та кількості працівників залежать обсяги виробництва та строки поставок зброї на фронт.

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"Зниження ліміту бронювання створюватиме додаткову невизначеність для підприємств саме тоді, коли від них очікують нарощування випуску озброєння. Наслідки можуть відчути як самі виробники, так і військові підрозділи, які чекають на їхню продукцію", – стверджують в Асоціації.

''Посиплеться фронт'': NAUDI вимагає зберегти 100% бронювання працівників ОПК

Допис NAUDI. Джерело: скриншот

У NAUDI зазначений проєкт взагалі назвали "шкідницьким", бо його реалізація може зірвати і виробництво, і розробку нового озброєння, і виконання чинних оборонних контрактів.

"Втрати виробництва можуть значно перевищити мобілізаційний ефект. За галузевою оцінкою, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих. Але співробітники оборонних компаній, працюючи з ризиком для власного життя, на 100% виконують усі завдання, поставлені перед оборонкою військом та політичним керівництвом держави", – підкреслюють в NAUDI.

''Посиплеться фронт'': NAUDI вимагає зберегти 100% бронювання працівників ОПК

Допис асоціації оборонних компаній УРЗ. Джерело: скриншот

Що пропонується

Відповідно, зброярі закликають Мінекономіки відмовитися від запропонованого зниження ліміту бронювання і зберегти можливість критичним компаніям українського ОПК бронювати 100% військовозобовʼязаних.

"Виробники вже працюють в умовах дефіциту кваліфікованих працівників. Додаткові кадрові втрати означатимуть менше інновацій, повільніше виконання замовлень і відкладений запуск нових потужностей", – пояснили у NAUDI.

"Українська рада зброярів" додала, що готова долучитися до опрацювання спільного рішення із виробниками та держорганами та надати оцінку впливу запропонованих змін на виконання оборонних замовлень.

Як повідомляв OBOZ.UA, право на бронювання від мобілізації залежить від умов працевлаштування, військового обліку та статусу працівника. Окремі військово-облікові спеціальності також унеможливлюють оформлення бронювання, а статус критично важливого підприємства сам по собі не означає, що забронювати можна весь персонал. Працівник має відповідати встановленим вимогам – детальніше про це дивіться тут.

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