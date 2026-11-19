У перший день саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї диктатор Владимир Путин прагнув позиціонувати Росію як велику державу нарівні з КНР і США. Водночас тему врегулювання війни проти України він подавав лише як один з елементів ширших відносин між трьома країнами.

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Зокрема, Путін заявив, що Росія є одним із ключових архітекторів багатополярного світового порядку. Про це йдеться в аналітиці Інституту изучения войны.

Ставка на багатополярний світ

У російській риториці в перший день саміту АТЕС війну в Україні було представлено як другорядне питання на тлі глобального балансу сил між США, КНР і Росією. Путін також акцентував увагу на розширенні економічних зв’язків Росії з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. Цими заявами він намагався створити враження економічної стабільності, попри наявність вагомих свідчень протилежного.

Переговори щодо України

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на полях саміту Путін і голова КНР Сі Цзіньпін обговорили останній раунд мирних переговорів в Абу-Дабі, а також ширші кроки, пов’язані із завершенням війни. Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков припустив, що Путін і президент США Трамп можуть порушити тему війни в Україні під час двосторонньої зустрічі.

Деталі зустрічі в Шеньчжені вказують на різницю в розстановці дипломатичних пріоритетів Пекіна. Після прибуття Путіна на злітній смузі його зустрів член Постійного комітету Політбюро КПК Цай Ці, тоді як Трампа Сі Цзіньпін вирішив привітати особисто, що розцінюється як сигнал про меншу вагу Росії як партнера порівняно зі Сполученими Штатами.

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Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що покладає великі надії на майбутню тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, сторони обговорять міждержавні розбіжності.

Як повідомляв OBOZ.UA, диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть порушити питання гуманітарної місії в Костянтинівці. Така розмова може відбутися під час саміту АТЕС у Китаї 19 листопада.

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