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Постернак – про пів року після підозри Єрмаку: звинувачень НАБУ вистачило на відставку, але не на вирок

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
759
Суд над Єрмаком
Суд над Єрмаком. Джерело: OBOZ.UA

У середу, 10 листопада, колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку знову послабили запобіжний захід. За повідомленням САП, йому дозволили пересуватися межами всієї України.

Про це написав у своєму Facebook політичний експерт Олег Постернак.

"А вчора була кругла дата – пів року після підозри Єрмаку. І що маємо? Гучних звинувачень НАБУ вистачило на відставку, а на вирок ні", – зауважив експерт.

Пастернак відзначив, що майже рік тому, 28 листопада, НАБУ провело обшуки у тодішнього керівника ОП. Того ж дня Єрмак втратив посаду. Причому на момент звільнення навіть підозри не було.

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"Лише через п'ять з половиною місяців, 11 травня цього року, НАБУ оголосило йому підозру. Далі були арешт, застава, звільнення із СІЗО, поступове пом'якшення обмежень і зняття електронного браслета. Тепер ще й свобода пересування по всій країні. Тобто не те, що вина в суді досі не доведена все йде далі до зняття з колишнього керівника ОП будь-яких обмежень", – написав політичний експерт.

На думку Олега Постернака, виникають закономірні питання: чи справді був злочин, чи фейковими звинуваченнями просто "збили" Єрмака з посади.

"До речі, буквально позавчора була річниця "Мідаса", і експерти справедливо запитали: де ж вироки? А нема, більш того в СІЗО не лишилося жодного фігуранта справи. Ну і Андрію Борисовичу, на честь річниці, очевидно повернули ще більше свободи", – повідомив експерт.

Пастернак зазначив, що всі ці історії підсвічують дуже серйозну річ: НАБУ зараз більше про політику, ніж про антикор.

"Руками Бюро гучні кримінальні звинувачення регулярно використовуються як інструмент політичної боротьби. Питання лише: в чиїх інтересах?" – зауважив експерт.

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