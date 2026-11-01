Постачають пальне для армії агресора: Порошенко в ефірі ВВС пояснив, чому російські НПЗ – законна ціль для ЗСУ

Петро Порошенко в ефірі телеканалу BBC пояснив, чому російські нафтопереробні заводи є законною, легітимною військовою ціллю для ЗСУ. Він нагадав, що Україна пропонувала взаємне припинення вогню по енергетичних обʼєктах, однак росія його відхилила і продовжує нищити наші електростанції, ТЕЦ та іншу критичну інфраструктуру.

Відео дня

"Російські нафтопереробні заводи, які постачають пальне для російської армії, є легітимною ціллю. Українська пропозиція була абсолютно чіткою: ми готові піти на негайне перемир’я принаймні щодо енергетичних об’єктів – вони не атакують наші електростанції, ми не атакуємо їхні нафтопереробні заводи. путін сказав: "Ні, ні, ні", вони продовжують атакувати цивільні цілі в Києві, вимагаючи від України припинити захищатися", – зазначив Порошенко.

"Я хочу донести один дуже важливий меседж: якщо росія перестане стріляти – буде мир. Якщо Україна перестане стріляти – України не буде. Усі люди у світі мають це зрозуміти. Ми захищаємо нашу землю, наших людей, цивільних, невинних громадян. У цій ситуації лише Збройні Сили України здатні змотивувати путіна припинити вогонь, припинити вбивства цивільних, зупинити геноцид і піти на перемир’я. В іншому разі мають бути "пекельні санкції" від усього демократичного світу", – сказав Порошенко.

"Ми також тримаємо кулаки, щоб Китай, Індія, Бразилія та інші країни стали інструментами тиску на росію, і покладаємо надії на саміт G20", – зазначив пʼятий Президент.

РЕКЛАМА

"Я хочу навести вам цифри за останні 24 години: в Україні 29 невинних цивільних людей було вбито лише за одну добу, і близько 200 людей отримали важкі поранення. У Києві немає електрики, немає водопостачання, освітлення працює від генератора", – говорить Порошенко.

"Лише за останні 24 години балістичні ракети атакували Київ – мости, лікарню, електростанцію, цивільні об’єкти. Оскільки путін не може досягти результатів своїми збройними силами на полі бою, він змінив тактику і з серпня атакує виключно цивільні об’єкти. Це абсолютно неприйнятно. Єдиний вихід із цієї ситуації – це безумовне, негайне припинення вогню. І якщо путін не припинить вогонь, мають бути запроваджені санкції", – переконаний Петро Порошенко.

Головні історії дня

Він також відреагував на евакуацію людей з Олешок на Херсонщині, де після початку російської окупацію почалася гуманітарна катастрофа.

"Я дивлюся на це дуже позитивно, тому що в Олешках була справжня гуманітарна катастрофа, це був геноцид. У людей не було їжі, води, можливості отримати ліки – це було гуманітарне лихо. І я хочу розпочати зі слів подяки Меланії Трамп, Папі Римському та всім людям, які долучилися до звернень до путіна з вимогою припинити вбивати невинних цивільних, запровадити негайне припинення вогню та провести розмінування евакуаційного шляху. Нас не тішить, що єдиний запропонований шлях евакуації пролягав лише через російську територію і що людей вивозили до росії. Але 17 автобусів – із людьми, які хочуть потрапити в Україну, і 4 автобуси з тими, хто ще визначається. Це порятунок життя десятків людей. І я дуже радий, що локальне перемир’я рятує життя", – сказав Порошенко.

Ваша пробна версія Premium закінчилася