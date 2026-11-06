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Посольство Росії в Гані спробувало відхреститись від вербування африканців на війну проти України, але є нюанс: що не так заявою

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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Посольство Росії в Гані спробувало відхреститись від вербування африканців на війну проти України, але є нюанс: що не так заявою
Прапор Росії. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Посольство Росії в Гані заперечило, що російська сторона обманом вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України. Дипломати назвали такі звинувачення неправдивими та звинуватили Київ у пропагандистській кампанії, однак їхня заява суперечить висновкам міжнародної комісії ООН щодо вербування іноземців до російської армії.

Приводом для реакції російського диппредставництва стали інформаційні білборди українських проєктів, розміщені у столиці Гани Аккрі. Про це у Telegram повідомляє проєкт "Хочу жить", оприлюднивши відповідь посольства та нагадавши про випадки обманного залучення африканців до російського війська.

Що заявили в російському посольстві та чому це викликає питання

У дипломатичному представництві РФ стверджують, що Москва ніколи не використовувала обманних схем для залучення іноземців на військову службу. Там також заявили, що після переговорів російського диктатора Володимира Путіна з лідером Гани Джоном Драмані Махамою російська сторона підтвердила, що громадяни Гани не проходитимуть контрактну службу в армії РФ.

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Водночас у посольстві звинуватили Україну в проведенні кампанії, спрямованої на дискредитацію Росії та погіршення двосторонніх відносин. Дипломати також заявили, що Київ нібито сам вербує іноземців до Збройних сил України, а на українському боці воюють понад 20 тисяч найманців. Ці твердження російського диппредставництва не були підтверджені наведеними в його заяві доказами.

Однак заперечення Москви не узгоджуються з висновками Незалежної міжнародної комісії з розслідування щодо України, створеної Радою ООН з прав людини. Вона встановила, що Росія обманом завербувала до своєї армії громадян щонайменше 29 країн, серед яких Гана та ще десять африканських держав. Іноземцям обіцяли високооплачувану цивільну роботу, але після прибуття до РФ змушували підписувати військові контракти та відправляли на фронт.

Посольство Росії в Гані спробувало відхреститись від вербування африканців на війну проти України, але є нюанс: що не так заявою

Інформаційний білборд в Аккрі. Джерело: Telegram/"Хочу жить"

У проєкті "Хочу жить" також наголосили, що станом на жовтень 2026 року мають персональні дані щонайменше 5451 громадянина з 43 африканських країн, які підписали контракти з російською армією. Серед них – щонайменше 335 громадян Гани.

Крім того, за інформацією проєкту, 85 громадян Гани загинули, а троє перебувають в українському полоні. Загалом у полоні України опинилися сотні іноземців, яких Росія завербувала у 59 країнах світу, зокрема десятки вихідців із 18 африканських держав.

У "Хочу жить" пояснили, що інформаційні білборди в Аккрі покликані попередити потенційних новобранців про ризики російського вербування та застерегти від обіцянок високооплачуваної роботи в Росії.

Посольство Росії в Гані спробувало відхреститись від вербування африканців на війну проти України, але є нюанс: що не так заявою

Білборди проти російського вербування у Гані. Джерело: Telegram/"Хочу жить"

Нагадаємо, міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква заявив, що Путін погодився заборонити залучати громадян країни до війни проти України. Домовленість, за його словами, стосується як добровільного вступу до російської армії, так і незаконного вербування.

Як писав OBOZ.UA, за дев'ять місяців 2026 року до російської армії залучили 699 громадян Бурунді та 530 громадян Зімбабве. Загалом українська сторона ідентифікувала майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни, які підписали контракти з армією РФ.

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