Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав чергове пошкодження Керченського мосту чітким сигналом про слабкість Росії. На його думку, удар України по стратегічному об'єкту демонструє вразливість країни-агресора та має змусити Москву замислитися над припиненням війни.

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Німецький канцлер також звернув увагу на значні втрати російської армії та закликав Кремль скласти зброю. Про це він заявив у четвер, 19 листопада, під час спільної пресконференції за підсумками саміту Коаліції охочих у Берліні.

Мерц назвав пошкодження Керченського мосту свідченням слабкості РФ

За словами очільника німецького уряду, Україна в ніч на 19 листопада знову завдала серйозних пошкоджень Керченському мосту. Канцлер переконаний, що цей удар став важливим попередженням для російського керівництва.

"Те, що Україна минулої ночі знову серйозно пошкодила Керченський міст, – це чітке попередження, а також виразне свідчення слабкості Росії", – наголосив Мерц.

Він також акцентував на масштабних втратах російських окупаційних військ, порівнявши їх із втратами американської армії під час війни у В'єтнамі.

"Лише у жовтні Москва втратила понад 50 тисяч військових. Це приблизно стільки, скільки американські війська втратили загалом за майже 20 років війни у В'єтнамі. Стільки Росія втрачає за один місяць", – заявив канцлер.

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На переконання Мерца, такі втрати мають стати для Кремля приводом переглянути свої дії та припинити агресію проти України.

"Тому Росія повинна зрозуміти: настав час скласти зброю", – підкреслив він.

Німеччина підтримує мирні переговори з позиції сили

Канцлер також повідомив про підготовку до можливих мирних переговорів за участю України, Росії, США та європейських держав. На його думку, такий формат може створити сприятливі умови для досягнення миру.

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Водночас Мерц наголосив, що військова допомога Україні не має на меті затягування бойових дій. Натомість підтримка партнерів покликана зміцнити обороноздатність держави та забезпечити їй сильніші позиції під час майбутніх дипломатичних перемовин.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц заявив, що мирні переговори не матимуть успіху без участі України та Європи. Він наголосив, що домовленості щодо завершення війни мають досягатися за безпосередньої участі Києва та європейських партнерів.ї

Як писав OBOZ.UA, Мерц може провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним після переговорів в Абу-Дабі. Очікується, що однією з головних тем можливого діалогу стане врегулювання війни Росії проти України та подальші дипломатичні кроки для її завершення.