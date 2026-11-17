Петро Порошенко відреагував на влучні удари Сил оборони по Кримському мосту. Під час чергової передачі техніки військовим політик подякував за цю операцію Збройним Силам і українським ракетникам – зокрема, виробникам "Нептунів".

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Про це Порошенко сказав у відеозверненні.

"Сьогодні велика порція української "любові" досталася Кримському мосту. Така велика, що міст навіть не витримав. І 270 метрів прольоту обвалилося в Керченську протоку", – говорить Порошенко.

"Це стало можливим завдяки унікальній комбінації засобів ураження, основу яких складали Нептуни. Для мене велика гордість, що у 2017 році у нас були проведені успішні випробування, у 2018-2019 роках пуски і завдання сформувати чотири дивізіони", – нагадав пʼятий Президент.

"Перша порція "любові" дісталася крейсеру "Москва". Сьогоднішній день – історичний другий крок. І я думаю, що це дуже ефективний спосіб мотивувати путіна припинити війну. Саме так і буде", – переконаний Порошенко.

Посилення ЗСУ та виробництво сучасних засобів ураження є однією з головних умов примушення путіна до миру, заявив раніше Петро Порошенко, представляючи свій план закінчення війни.

"Що змусить росію зупинитися? В нашому плані шість пунктів. Перший – зміцнити Україну, щоби зміцнити її переговорну позицію. Другий пункт плану – послабити здатність росії вести війну. Третій пункт – зламати путінський розрахунок на час. путін сподівається, що він виснажить Україну, виснажить Європу і дочекається, поки наші суспільства втомляться, відвернуться один від одного. Але ми повинні зробити так, щоб руйнувати цей розрахунок путіна. І для цього потрібні довгострокові оборонні договори з європейцями. Спільні підприємства, спільні розробки, виробничі лінії, під які вже виділені гроші. Результатом має стати Україна глибоко вбудована, інтегрована в оборону Європи", – пояснив Порошенко.

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Четвертий пункт – зробити продовження війни невигідним. "Санкції мають працювати як зрозумілий механізм і з чіткими умовами. І усі ці умови потрібно погодити нам заздалегідь, щоб після чергового російського порушення світ знову не починав багатомісячну дискусію про те, а чи варто якось відреагувати", – говорить лідер опозиції.

"П’ятий пункт. Забезпечити контроль за припиненням вогню і неминучі наслідки за його порушення. Ми маємо зупинити вогонь по лінії розмежування, і у домовленостях не можна залишати порожнім найважливіший рядок: а що буде, якщо росія знову відкриє вогонь? Найкращим гарантом є майбутнє членство України в НАТО. Це реально. А до цього ми пропонуємо міжнародну місію миротворців з чітким мандатом Ради безпеки ООН", – вважає Порошенко.

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