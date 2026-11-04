Порошенко закликав Україну зберегти стратегічне партнерство із США після виборів та призначити нового посла

Лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко привітав американський народ із проведенням проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів. Він також закликав призначити посла України у США та посилити міжпарламентську взаємодію задля поглиблення двопартійної підтримки нашої держави.

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"Це було справжнє політичне змагання і переконлива демонстрація сили американської демократії. Американський виборець сказав своє слово. Важливо, щоб новий політичний баланс у Вашингтоні став імпульсом для зміцнення стратегічного партнерства та двопартійної підтримки нашої держави, а також для подальшого розвитку діалогу з усіма ключовими інституціями та політичними силами США", – пише Порошенко.

"Маємо вибудовувати послідовну та професійну взаємодію з усіма ключовими американськими інституціями та політичними силами – Конгресом, Білим домом, республіканцями та демократами. Йдеться про системну дипломатію, орієнтовану на довгострокові відносини, сталі партнерства та спільні інтереси. Адже від надійності цих зв’язків значною мірою залежить і обороноздатність України – незалежно від результатів виборів чи політичних змін у Вашингтоні", – зауважує пʼятий президент.

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"На цьому ґрунтується двопартійна основа нашого стратегічного партнерства. Багато років ми послідовно працювали над її зміцненням. Адже двопартійна єдність і солідарність Сполучених Штатів з Україною якнайкраще відповідають не лише нашим спільним інтересам, а й інтересам самих Сполучених Штатів та всієї трансатлантичної спільноти", – наголошує Порошенко.

"На новому етапі одним із першочергових завдань має стати формування сильного Українського кокусу в Палаті представників і Сенаті, здатного з подвоєною енергією відстоювати підтримку України. Необхідно без зволікань активізувати системну міжпарламентську взаємодію – прямі контакти між конгресменами та сенаторами, співпрацю міжфракційних груп і координацію профільних комітетів", – зазначає Петро Порошенко.

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"Важливим напрямом має стати й поглиблення партійних зв’язків, передусім між українськими та американськими політичними силами, які мають усталені сестринські відносини. Усе це має сприяти виробленню спільних рішень для зміцнення українсько-американського партнерства. Ми зі свого боку готові негайно розпочати цю роботу", – заявив лідер "Євросолідарності".

"Не менш важливо невідкладно призначити посла України у Вашингтоні. Цього вимагають і нинішній момент, і масштаб завдань стратегічного партнерства, і необхідність ефективно протистояти російській загрозі. Кремль розраховував на послаблення американської підтримки України та тиску на Москву. Ці розрахунки повинні стати стратегічною помилкою. Запуск санкційного механізму, передбаченого законом Грема, став би чітким сигналом: Сполучені Штати не послаблюють тиск, а продовження російської агресії матиме дедалі вищу ціну", – пише Порошенко.

"Наш спільний інтерес – не просто припинення бойових дій, а справедливий і тривалий мир, який унеможливить нову російську агресію та гарантуватиме безпеку України, Європи й усього демократичного світу", – пише Порошенко.