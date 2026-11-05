Порошенко в Європарламенті: російський терор відбувається не десь далеко, це відбувається в Європі

, який перебуває в Брюсселі, під час виступу в Європарламенті розповів про жахливі наслідки російського повітряного терору проти цивільного населення України. Він наголосив – це відбувається в Європі, і країни континенту не можуть думати, що це "десь далеко".

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"Ми зруйнували план Путіна щодо захоплення Донбасу, щодо проведення масштабної наступальної операції на Донбасі. Наші Збройні Сили стоять непохитно, і ми не дозволяємо Путіну захопити жодного додаткового шматка, тому що зараз ми звільняємо більше української землі, ніж Путін захоплює. Ми підвищуємо ціну, яку Путін платить за цю катастрофічну війну. І вперше з 24 лютого 2022 року понад 50 000 російських загарбників було вбито або важко поранено. І ми робимо все можливе, щоб суттєво збільшити цю ціну", – сказав Порошенко.

"Але водночас з вересня ми маємо значно більше жертв серед цивільного населення. Лише за останні 24 години в Україні загинуло 12 невинних цивільних людей. 67 отримали важкі поранення. Позавчора у нас було 40 загиблих просто в гімназії, у школі під час роздачі гуманітарної допомоги в Комишувасі. Понад 35 людей досі вважаються зниклими безвісти. Невинні цивільні жертви", – говорить Порошенко.

"Ви не можете просто спостерігати і казати: "Гаразд, це відбувається десь дуже далеко". Ні, це відбувається в Європі. І ціна, яку Україна платить щодня, зростає дедалі більше. З початку листопада, лише за чотири дні, ми втратили майже 100 людей. У Києві зараз повітряні тривоги тривають безперервно по 18 годин. Ми просто живемо в умовах повітряних тривог. У Києві люди живуть по 18–20 годин на добу без світла, без водопостачання, без водовідведення. Київ фактично живе в умовах прифронтового міста. І ми намагаємося донести: це не лише головний біль України. Це біль для всієї Європи. І ми повинні бути єдиними", – наголошує пʼятий Президент.

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"Європа, безумовно, є нашим найнадійнішим партнером, і ми вдячні кожному члену Європарламенту за парламентську дипломатію, за схвалення рішень Єврокомісії щодо постачання нам нових технологій, нової зброї, нових фінансів та за прогрес на шляху нашого майбутнього членства в ЄС. Ми повинні зупинити цю війну. Ми маємо бути розумнішими за Росію, креативнішими за Росію. Ми маємо бути технологічно попереду Росії. І для цього ми, безсумнівно, маємо бути об’єднаними. Ми маємо перевести нашу економіку на військові рейки", – закликав Порошенко.

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Він також представив власне бачення плану досягнення миру з позиції сили.

"Перше – зробити ЗСУ сильнішими, адже українські Збройні Сили воюють за Європу. Посилюючи українську армію, ми підвищуємо ціну, яку Путін платить за агресію". Друге – систематично послаблювати спроможність Росії вести війну. Путін не припинить агресію доти, доки вірить, що Росія здатна підтримувати військове виробництво. Тому ми маємо послабити військові можливості Росії. Третє – змусити час працювати на Україну, а не на Росію. Стратегія Путіна базується на війні на виснаження. Він сподівається, що в України закінчиться зброя, а Європа втратить рішучість і настане втома від України, яка насправді означатиме втому від самої Європи. У такій ситуації ми повинні діяти більш рішуче", – наголошує лідер опозиції.

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"Четверте – справедливість і відповідальність. Не може бути тривалого миру без справедливості. Гуманітарний вимір дуже важливий. За кожну українську жертву Росія має бути покарана. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України – це історичний крок, і наша спільна відповідальність – забезпечити його повноцінне функціонування. Пʼяте – консолідація дипломатичного тиску на росію. Я започаткував це ще у 2014 році: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Зараз ці меседжі мають бути донесені до всіх учасників процесу – від Китаю до Сполучених Штатів. путні ненавидить участь Європи, оскільки розуміє, що за умови європейської участі росія слабша. Ми маємо зробити Україну та Європу сильнішими", – переконаний Порошенко.

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"Посилення санкцій. Нам потрібні продумані, адаптовані, надзвичайно ефективні санкції проти агресора, які мають посилюватися щомісяця. Необхідно розширювати коло партнерів навколо цих санкцій. Неприйнятно, коли ми виявляємо європейські, американські, тайванські чи китайські компоненти в ударних російських дронах, вироблених у Єлабузі. Кожен такий випадок має ретельно розслідуватися", – вважає пʼятий Президент.

"Наступне – забезпечити незворотність вступу України до ЄС. Ми готові наполегливо працювати всередині України – в українському парламенті, уряді, громадянському суспільстві. Нам потрібен прогрес, заснований на заслугах. Неприйнятно, коли 30% наших зобов’язань досі зависли в уряді. Попри те, що я лідер опозиції, за всі євроінтеграційні законопроєкти ми голосуємо разом, оскільки розуміємо, що це робота на користь України", – говорить Порошенко.

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"Україні та Європі потрібна одна спільна, чітка й орієнтована на результат стратегія безпеки та майбутнього членства України. Нам потрібна військова допомога, виробництво оборонної продукції у відповідних масштабах. Я дякую за двосторонню співпрацю Данії, Нідерландам, Фінляндії, країнам Балтії, Великій Британії. Ми бачимо чудові результати. Давайте масштабувати цей досвід на весь Європейський Союз", – зазначає Порошенко.

"Дипломатичний мирний процес, де Україна та Європа представлені разом, а наші безпекові інтереси поважаються, наша боротьба за завершення війни та досягнення стійкого миру для України визначать майбутнє всієї європейської безпеки. Мир вимагає дипломатії, дипломатія вимагає сили, а тривалий мир вимагає сильної України, об’єднаної Європи та надійного трансатлантичного партнерства", – наголосив лідер "Євросолідарності".