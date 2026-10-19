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Порошенко в трійці лідерів: опитування розкрило, за кого українці готові проголосувати на виборах

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
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Порошенко в трійці лідерів: опитування розкрило, за кого українці готові проголосувати на виборах
Петро Порошенко

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, Володимир Зеленський набрав би 29% голосів, Валерій Залужний – 21%, а Петро Порошенко посів би третє місце з результатом 9,6%. Водночас у парламентському рейтингу лідирує очолювана Порошенком "Європейська солідарність", яка випереджає політичні сили Залужного та Зеленського.

Такі результати всеукраїнського опитування, проведеного 6–12 жовтня, оприлюднило видання "Ділова столиця". Дослідження виконала соціологічна компанія "Нью Імідж Маркетинг Груп": у ньому взяли участь 1200 респондентів, а заявлена похибка не перевищує 2,9%.

Як розподілилися голоси в президентському рейтингу

За результатами опитування, у першому турі Володимир Зеленський набрав би 29% голосів, Валерій Залужний – 21%, а Петро Порошенко – 9,6%. За оцінкою автора дослідження, рейтинг Порошенка залишається практично незмінним протягом багатьох місяців.

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По 5,8% опитаних підтримали б Михайла Федорова, Андрія Білецького та Кирила Буданова. Ще 5,1% віддали б голоси за Олексія Гончаренка, а 4,7% – за Дмитра Разумкова.

У можливому другому турі Зеленський поступився б Залужному, але випередив би Федорова та Порошенка.

Порошенко в трійці лідерів: опитування розкрило, за кого українці готові проголосувати на виборах

За кого українці проголосували б на президентських виборах, якби вони відбулися зараз. Джерело: dsnews.ua

Які політичні сили мають найбільшу підтримку

У парламентському рейтингу лідирує "Європейська солідарність" із результатом 17%. Партія Валерія Залужного набрала 16,1%, а політична сила Володимира Зеленського – 15%.

Далі йде партія Кирила Буданова з 9,6%. "Батьківщина" та "Азов" отримали по 6,7%, а політична сила Дмитра Разумкова – 5,1%.

Партія Олексія Гончаренка набрала 4,6%, наблизившись до прохідного бар'єра. За "Третю штурмову" готові проголосувати 2,6% опитаних. Партія Сергія Притули отримала 1,6%. Денисенко пояснює цей показник передусім появою в рейтингах партії Михайла Федорова (яка отримала 5 %).

Порошенко в трійці лідерів: опитування розкрило, за кого українці готові проголосувати на виборах

За які партії українці проголосували б на парламентських виборах, якби вони відбулися зараз. Джерело: dsnews.ua

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у вересні 2026 року, 30% українців вважали Порошенка лідером політичної опозиції. Друге місце посів Разумков із 11%, третє – Притула з 8%.

Водночас жодна парламентська фракція не отримала більше позитивних оцінок, ніж негативних. Зокрема, діяльність "Європейської солідарності" 38% респондентів вважали корисною для України, а 43% – такою, що перешкоджає розвитку держави.

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