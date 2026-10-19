Порошенко в трійці лідерів: опитування розкрило, за кого українці готові проголосувати на виборах

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, Володимир Зеленський набрав би 29% голосів, Валерій Залужний – 21%, а Петро Порошенко посів би третє місце з результатом 9,6%. Водночас у парламентському рейтингу лідирує очолювана Порошенком "Європейська солідарність", яка випереджає політичні сили Залужного та Зеленського.

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Такі результати всеукраїнського опитування, проведеного 6–12 жовтня, оприлюднило видання "Ділова столиця". Дослідження виконала соціологічна компанія "Нью Імідж Маркетинг Груп": у ньому взяли участь 1200 респондентів, а заявлена похибка не перевищує 2,9%.

Як розподілилися голоси в президентському рейтингу

За результатами опитування, у першому турі Володимир Зеленський набрав би 29% голосів, Валерій Залужний – 21%, а Петро Порошенко – 9,6%. За оцінкою автора дослідження, рейтинг Порошенка залишається практично незмінним протягом багатьох місяців.

По 5,8% опитаних підтримали б Михайла Федорова, Андрія Білецького та Кирила Буданова. Ще 5,1% віддали б голоси за Олексія Гончаренка, а 4,7% – за Дмитра Разумкова.

У можливому другому турі Зеленський поступився б Залужному, але випередив би Федорова та Порошенка.

Які політичні сили мають найбільшу підтримку

У парламентському рейтингу лідирує "Європейська солідарність" із результатом 17%. Партія Валерія Залужного набрала 16,1%, а політична сила Володимира Зеленського – 15%.

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Далі йде партія Кирила Буданова з 9,6%. "Батьківщина" та "Азов" отримали по 6,7%, а політична сила Дмитра Разумкова – 5,1%.

Партія Олексія Гончаренка набрала 4,6%, наблизившись до прохідного бар'єра. За "Третю штурмову" готові проголосувати 2,6% опитаних. Партія Сергія Притули отримала 1,6%. Денисенко пояснює цей показник передусім появою в рейтингах партії Михайла Федорова (яка отримала 5 %).

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у вересні 2026 року, 30% українців вважали Порошенка лідером політичної опозиції. Друге місце посів Разумков із 11%, третє – Притула з 8%.

Водночас жодна парламентська фракція не отримала більше позитивних оцінок, ніж негативних. Зокрема, діяльність "Європейської солідарності" 38% респондентів вважали корисною для України, а 43% – такою, що перешкоджає розвитку держави.