Петро Порошенко в роковини Голодомору зазначає, що сучасна росія продовжує геноцидні практики радянського режиму, який майже сто років тому заморив голодом мільйони українців.

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"1933-го в Україні не було села, де б не було чутно плач матері. Хліб забирали до останнього зернятка. Села, які не виконали план, заносили на "чорні дошки" і відрізали від світу. Людям не давали виїхати, а за жменю колосків карали як за страшний злочин", – пише пʼятий Президент у соцмережах.

"москва десятиліттями вдавала, що нічого не було. Результати перепису 1937 року засекретили, бо вони показали б страшну правду. Мільйони вбитих, ціле ненароджене покоління… І страх, який ті, хто вижив, передавали своїм дітям", – пише Порошенко.

"Непокаране зло повертається. І сьогодні воно вже не ховається. Зло плює на кордони, вбиває ракетами та кулями. Але голод досі залишається зброєю росії. Цієї осені весь світ побачив Олешки на Херсонщині. Місто, до якого місяцями не заїжджала жодна машина з продуктами. Там люди їли траву, під постійними обстрілами помирали від виснаження, а виїзди були заміновані. Людей вдалося вивезти лише після тривалих переговорів і під міжнародним тиском. Для деяких місцевих це сталося надто пізно", – констатує Порошенко страшну правду.

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"Олешки – це почерк. Той самий, що й 93 роки тому. Ось чому пам’ять про Голодомор важлива. Імперія, яка не визнала свого злочину і не відповіла за нього, робить висновок, що їй дозволено повторити. І робить це знову і знову. Ми свій висновок теж зробили. У 1933-му Україна не мала чим себе захистити. Сьогодні маємо сильну армію, що здатна дати відсіч агресору", – пише Порошенко.

"А від світу ми чекаємо не співчуття, а справедливості. Визнання Голодомору геноцидом. Трибуналу за злочини, які росія чинить сьогодні. І жодних поступок державі, яка вбиває голодом. Запалімо сьогодні свічку на підвіконні. За тих, кого вбили тоді. Вічна пам’ять. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо", – наголошує Петро Порошенко.

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