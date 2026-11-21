"Пʼять років тому, за три місяці до повномасштабного вторгнення тут, у Галіфаксі я закликав: будь ласка, не довіряйте путіну. Ми можемо зіткнутись з війною, але ми маємо діяти, а не говорити. По-друге, не бійтеся путіна. Бо страх – це те джерело, яким він живиться. І по-третє: зберігайте єдність і солідарність. Ми можемо перемогти, якщо всі ми будемо разом. Абсолютно кожне слово актуальне й зараз", – зазначив Порошенко.

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"Вивчайте український досвід. Коли путін напав на нас, коли я був президентом у 2014 році, усі казали: "У вас немає армії, у вас немає грошей, у вас немає коаліції. У вас немає жодного крихітного шансу вижити". Я сказав: "Ні, неможливо бути президентом країни в стані війни і не вірити у власну перемогу. Ми вчимо весь світ, як протистояти росії", – говорить Петро Порошенко.

"Що нам потрібно робити? Діяти. Рішуче, ефективно та в єдності. Ключ до миру, ключ до безпеки — європейської безпеки та глобальної безпеки — не в москві, не у Вашингтоні. І точно не в Шеньчжені. Ключ — в Україні", – переконаний пʼятий Президент.

"Як нам зупинити війну? У нас є лише один сильний меседж. Всеосяжне, негайне, безумовне і повномасштабне припинення вогню. Ми нічого іншого не обговорюємо", – говорить Порошенко.

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"Ви не знайдете жодної іншої нації у світі, яка хоче миру більше, ніж ми, українці. Лише за той час, поки ми тут, вісім життів невинних українських жертв було віддано після російської атаки на Кривий Ріг. Ми хочемо миру. Нам потрібно чинити тиск на путіна щодо припинення вогню. Ніяких інших дискусій", – наголосив Петро Порошенко.

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Він також зауважив, що будь-які розмови про здачу території Донбасу створюють небезпечний прецедент: "якщо мене запитають: "Гаразд, але чи можете ви принести якусь жертву? Чи готові ви віддати Донбас?". Моя відповідь – ви говорите про дуже небезпечний прецедент, бо якщо сьогодні вони хочуть Донбас в Україні, завтра вони попросять якусь територію в Польщі. Післязавтра — у країнах Балтії. І це буде правило путіна. Не дозволяйте йому грати в цю гру".

Пʼятий Президент зазначив, що першою умовою для припинення агресивної війни росії є подальше зміцнення Збройних Сил України. "Хто найкращий дипломат у світі? ЗСУ. Як нам зробити ці дипломатичні зусилля ефективнішими? Зробити Збройні Сили України сильнішими. Зробити українську оборонну промисловість дуже ефективною, адже ця оборонна промисловість захищає не лише Україну. Сьогодні в Берліні канцлер Мерц сказав абсолютно правильні речі: це не благодійність і не співчуття. Це найкраща можлива інвестиція у вашу майбутню безпеку. І ви безсумнівно отримаєте величезні дивіденди від цієї інвестиції", – говорить Порошенко.

"Отже, пункт номер один: зробити наші, найкращі у світі Збройні Сили сильнішими. Нашу оборонну промисловість, яка має унікальний досвід, поєднати з креативністю та фінансовими можливостями наших партнерів. Це створює умови, за яких путін ніколи не подумає про новий напад", – переконаний Порошенко.