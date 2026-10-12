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Порошенко обговорив з Мартою Кос прискорення євроінтеграції України

Гліб ІвановГліб Іванов
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Порошенко обговорив з Мартою Кос прискорення євроінтеграції України
Порошенко з Кос обговорити прискорення руху України до членства в ЄС. Джерело: eurosolidarity.org

Петро Порошенко обговорив з Комісаром ЄС з питань розширення Мартою Кос шляхи прискорення руху України до членства в ЄС.

Про це п'ятий президент написав у соцмережах.

"Привітав оприлюднення пропозицій Єврокомісії щодо підготовки ЄС до подальшого розширення та подякував Марті Кос за особистий внесок у забезпечення якнайшвидшого відкриття наступних кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС. Обговорили виконання нашою державою зобовʼязань у сфері демократії, верховенства права, боротьби з корупцією, багатопартійного плюралізму", – повідомив Порошенко.

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"Наголосив, що дотримання демократичних цінностей не може бути вибірковим і залежати від політичної конʼюнктури. Запевнив, що "Європейська Солідарність" налаштована на системну та конструктивну роботу над ухваленням законопроєктів, необхідних для прискорення руху України до членства в ЄС, на засадах спільної відповідальності та інклюзивності", – зазначив  Порошенко.

"Домовилися продовжити наш плідний діалог. Дякую пані Комісарці за розуміння і підтримку", – написав  п’ятий президент.

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