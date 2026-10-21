Попри публічну позицію Фіцо, Словаччина залишається одним із постачальників артилерійських боєприпасів для України – Le Monde

Словаччина продовжує постачати Україні артилерійські боєприпаси через власну оборонну промисловість, попри заявлену позицію прем’єр-міністра Роберта Фіцо щодо європейської допомоги Києву. Заводи країни працюють на повну потужність, а експорт військової продукції за останній рік суттєво зріс.

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Про це пише французьке видання Le Monde. Журналісти побували на словацьких підприємствах, які виробляють корпуси артилерійських снарядів і займаються обслуговуванням боєприпасів. Одним із головних учасників цього виробничого ланцюга є чеський холдинг Czechoslovak Group (CSG), який розширює свою присутність у європейській оборонній промисловості.

Виробництво на сході

Одним із важливих центрів виробництва стала Сніна – місто з населенням близько 17 тисяч людей на крайньому сході Словаччини, за 50 кілометрів від України. Тут працює підприємство ZVS, яке виготовляє корпуси артилерійських снарядів калібру 155 мм. Цей калібр є стандартним для західної артилерії та одним із найпоширеніших у Збройних силах України.

Підприємство належить до промислового ланцюга, який охоплює кілька виробничих майданчиків у Словаччині. Контроль над ZVS поділений між словацькою державою та MSM Group – дочірньою компанією чеського холдингу CSG. Кожна зі сторін володіє 50% підприємства.

На заводі триває модернізація, а керівництво збільшує виробничі можливості. За словами генерального директора ZVS Якуба Крхнави, підприємство має близько 1300 працівників. Під час оновлення виробництва тут поєднують старі промислові будівлі та верстати з новим обладнанням і роботизованими системами.

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Мільярдні обороти

CSG за кілька років перетворився на одного з найбільших приватних гравців оборонної промисловості Центральної Європи. За даними Le Monde, виторг холдингу зріс із 570 млн євро у 2020 році до 6,7 млрд євро у 2025-му. Операційна рентабельність компанії становила 24%.

На 2026 рік холдинг прогнозує виторг у розмірі 7,6 млрд євро. У січні компанія провела первинне публічне розміщення акцій, яке стало одним із найбільших у секторі. Водночас після виходу на біржу акції втратили близько 40% вартості на тлі корекції європейського ринку оборонних компаній.

Головні історії дня

CSG розширювався завдяки придбанню підприємств у різних країнах. Серед них – іспанський виробник FM Granada, італійська компанія Fiocchi, що спеціалізується на малокаліберних боєприпасах, американська The Kinetic Group та німецьке підприємство Walsrode, яке виробляє нітроцелюлозу для порохів.

Нові потужності

Ще один важливий виробничий майданчик розташований у словацькому місті Новакі, приблизно за 350 кілометрів на захід від Сніни. Підприємство спеціалізується на випробуванні, відновленні та продовженні терміну служби боєприпасів. Там працюють близько 250 людей, а виробничі приміщення обладнані новими машинами.

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Розвиток оборонної промисловості помітний і в інших містах країни. Зокрема, Дубниця-над-Вагом, яка за часів комуністичного режиму була промисловим центром із виробництва озброєння, знову розвиває цей напрям. Місто також реалізує проєкти з оновлення інфраструктури.

У 2025 році експорт словацьких патронів для військової зброї, деталей і компонентів сягнув 2,1 млрд євро. Це на 138,6% більше, ніж роком раніше.

Зростання оборонного сектору відбувається на тлі труднощів автомобільної промисловості Словаччини та Чехії. Автомобілебудування досі забезпечує близько 10% валового внутрішнього продукту обох країн, однак конкуренція з китайськими виробниками погіршує перспективи галузі.

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Представники CSG вважають оборонну промисловість одним із секторів, які продовжують зростати завдяки попиту з боку України та змінам у європейській політиці безпеки.

Позиція уряду

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який обіймає посаду з 2023 року, виступає проти європейської допомоги Україні. Однак словацькі підприємства залишаються частиною ланцюга постачання боєприпасів для української армії.

Представник CSG Андрея Циртек пояснив виданню, що за політичною риторикою стоїть підтримка оборонної промисловості, підприємств і робочих місць. За його словами, бізнес продовжує працювати, а виробництво озброєння забезпечує зайнятість і розвиток промисловості країни.

Таким чином, Словаччина зберігає важливу роль у європейському виробництві артилерійських боєприпасів, хоча публічна позиція її уряду щодо підтримки України залишається критичною.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді.