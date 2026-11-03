"Попередні не принесли нічого": Пісторіус висловив скептицизм щодо тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив поділитися песимістичним настроєм напередодні нового раунду переговорів між Україною, Росією та США. За його словами, він не покладає великих сподівань на зустріч делегацій.

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Також він додав, що міцний мир у Європі неможливий без участі європейців за столом переговорів. Про це повідомляє німецький інформаційний портал ntv.

Скептицизм німців

Глава оборонного відомства ФРН висловив скептицизм щодо запланованої тристоронньої зустрічі між США, Росією та Україною, зазначивши, що в минулому будь-які переговори, де б вони не відбувалися, не принесли нічого, крім ще інтенсивніших бомбардувань України.

За словами Пісторіуса, тривалий і справедливий мир, який гарантує суверенітет і територіальну цілісність України, неможливий без участі європейців.

Своєю чергою британський міністр оборони Вес Стритінг під час зустрічі з Пісторіусом також висловив свою позицію щодо майбутніх домовленостей.

Британський політик наголосив, що жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без участі самої України.

"Минулого року будь-які переговори, де б вони не відбувалися, не принесли нічого, крім ще інтенсивніших бомбардувань України", – заявив Пісторіус.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку гучних заяв про російсько-українську війну. Він упевнений, що збройний конфлікт між Києвом і Москвою найближчими місяцями буде завершено.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "серйозно налаштовані" на зустріч в Абу-Дабі, яка відбудеться на початку листопада. Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Путіним у Туреччині. Він сподівається, що Реджеп Тайїп Ердоган допоможе організувати переговори, оскільки підтримує зв’язки з главою Кремля.