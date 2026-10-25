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Помічник Путіна визнав, що Трамп мав схилити Україну до капітуляції після Анкоріджа

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
1,5 т.
Помічник Путіна визнав, що Трамп мав схилити Україну до капітуляції після Анкоріджа
Юрій Ушаков заявив, що спроби схилити Україну до поступок за допомогою Трампа провалилися. Джерело: РосЗМІ

У Кремлі визнали, що розрахунки на примушення України до поступок за допомогою президента США Дональда Трампа не виправдалися. У Москві сподівалися, що Вашингтон зможе змусити Київ виконати вимоги Росії, однак цьому завадила підтримка України з боку Європи.

Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, повідомляють російські ЗМІ. За його словами, США не вдалося домогтися від української влади потрібних Кремлю рішень, тому тепер до обговорень доводиться залучати європейські країни.

У Кремлі поскаржилися на підтримку України з боку Європи

"Раніше було враження після Анкориджа, що американська адміністрація може щось таке надиктувати та змусити Київ виконати", – сказав Ушаков.

Водночас він визнав, що таких результатів досягти не вдалося. Представник Кремля пояснив це тим, що переговорів лише з Україною недостатньо, адже європейські держави продовжують підтримувати Київ.

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"Але поки що це якось не виходило. Тому що мало говорити тільки з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ", – заявив помічник Путіна.

Помічник Путіна визнав, що Трамп мав схилити Україну до капітуляції після Анкоріджа

Юрій Ушаков. Джерело: РосЗМІ

Коли можуть відбутися переговори України, США та Росії

Нагадаємо, Росія погодилася на проведення тристоронньої зустрічі за участю України та США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи перспективи відновлення переговорного процесу.

За словами глави держави, американська сторона прагнула організувати зустріч якомога швидше. Водночас для її проведення потрібно було узгодити організаційні питання та подальші кроки між учасниками переговорів.

Зеленський наголосив на важливості дипломатичних зусиль для досягнення результату. Однак згода на зустріч сама по собі ще не означала, що сторонам вдалося наблизитися до домовленостей про завершення війни.

Як писав OBOZ.UA, у Кремлі заявили, що тристоронні переговори України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не назвав конкретної дати зустрічі, але підтвердив, що її планують провести за участю делегацій трьох країн.

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