Польща закликала союзників по НАТО розглянути можливість збивати російські ракети ще над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу. Це питання порушили під час зустрічі послів держав-членів НАТО в Брюсселі в понеділок.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. За їхніми словами, деякі країни підтримали польську пропозицію, однак поки жодних рішень не ухвалено.

Приводом для такого звернення стало порушення польського повітряного простору трьома російськими ракетами Х-101 минулого тижня. Після цього Варшава запропонувала розглянути можливість перехоплювати подібні цілі силами НАТО ще над Україною.

Водночас ця пропозиція є суперечливою, оскільки передбачає поширення оборонних дій НАТО на територію України. Як зазначає Bloomberg, такий крок потенційно може поставити союзників під загрозу прямого протистояння з Росією.

Під час зустрічі в Брюсселі конкретних механізмів реалізації цієї ідеї, зокрема необхідних ресурсів, не обговорювали. За словами співрозмовників агентства, для її втілення Києву, ймовірно, довелося б надсилати Альянсу попередження про загрози та надати доступ до свого повітряного простору.

Окрім цього, такі дії потребували б координації з верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та одностайної згоди всіх союзників. Однак, за інформацією джерел Bloomberg, наразі такої підтримки немає.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що дискусія про можливість збивати російські ракети над Україною триває вже давно.

"Ця дискусія триває. Вона почалася не зараз. Вона триває вже давно. Але, на мою думку, одна країна сама, очевидно, не здатна цього зробити", – сказав міністр.

За його словами, союзники стали більш відкритими до обговорення цієї ідеї, однак поки не готові переходити до конкретних дій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час масованої російської атаки на Україну 20 листопада три російські повітряні об'єкти залетіли на територію Польщі. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш тоді заявив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а повідомлень про пошкодження інфраструктури не надходило. Польські військові не відкривали вогонь по цих об'єктах, оскільки, за поясненням командування, не були виконані всі необхідні для цього умови.

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