Теоретично військові Польщі могли б збивати російські ракети і дрони в повітрі України, якщо вони летять у напрямку польського повітряного простору. Проте цьому заважають польські закони. Законодавство, звісно, можна змінити, та є набагато простіші варіанти.

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Один з них: передати Україні додаткові ППО, щоб саме українські військові збивали все, що летить у напрямку Польщі. Так вважає колишній міністр оборони Польщі Януш Онишкевич.

Законодавство на заваді

За його словами, чинні закони Польщі забороняють застосування польських збройних сил у мирний час за межами території країни. Тобто, щоб надати полякам можливість збивати російські засоби повітряних атак в українському небі, треба змінити законодавство, у тому числі, правила застосування військових сил і закон про охорону державного кордону.

Ба більше, для перехоплення повітряних цілей Польща використовує бойову авіацію, але її залучення над територією України означало би входження збройних сил НАТО в український повітряний простір. Це має "додаткові політичні та військові складнощі", впевнений Януш Онишкевич.

Інші можливості

"Гадаю, що й без входу авіації в український повітряний простір можна було б розглядати можливість ураження цілей, які летять на Польщу з українського боку, нашими засобами, зокрема різними ракетами. Це також вимагає правових підстав і наявності відповідних засобів ураження, здатних на значній відстані перехоплювати повітряні цілі над територією України. І також потребує формальної домовленості з Україною, яку, сподіваюся, можна було б узгодити. Це – питання, яке потрібно почати обговорювати", – вважає колишній міністр оборони Польщі.

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Та є ще простіший варіант. Це – передача Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, щоб українські військові самостійно перехоплювали об’єкти, що летять у напрямку Польщі. Хоча, за словами Януша Онишкевича, таке рішення потребуватиме політичної волі союзників.

"Думаю, це просто слід зробити. Але чи вдасться це політично, зважаючи на побоювання багатьох країн, – це відкрите питання", – каже поляк.

Залякування суспільства

Як відомо, 20 листопада у польський повітряний простір залетіли російські ударний дрон та три ракети Х-101. На думку Онишкевича, цей інцидент міг бути свідомим кроком Росії, причому головною метою російських окупантів було залякування польського суспільства.

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"Йдеться про залякування польського суспільства, яке, як сподіваються росіяни, зрештою почне вимагати припинити допомагати Україні й тим самим перестати наражати країну на різні загрози, зокрема й падіння ракет, як сталося нещодавно", – вважає ексміністр оборони Польщі.

Він додав, що українські партнери повинні зрозуміти – Україні потрібні не лише засоби оборони, а й далекобійна зброя, "щоб продемонструвати Кремлю, що він не зможе виграти війну".

Російські атаки

Як повідомляв OBOZ.UA, починаючи з вечора 24 листопада, протягом всієї ночі 25 числа, противник атакував Україну 112 ударними БпЛА типу "Шахед" (66 із них були реактивні), "Гербера", та дронами-імітаторами типу "Пародія".

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Але протиповітряною обороною України було збито/подавлено 88 ворожих БпЛА різних типів (47 із них – реактивні).

Також зазначимо, що вперше в історії нашої країни лазером був знешкоджений російський реактивний дрон-камікадзе типу "Герань". Ворожий БПЛА було збито лазерною установкою Blysk української приватної протиповітряної оборони, коли крон намагався атакувати нашу критичну інфраструктуру – більш детально про це читайте тут.