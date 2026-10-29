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Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 – медіа

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
315
Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 – медіа
Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29. Джерело: Wikimedia Commons

Польська влада має намір передати Україні партію винищувачів МиГ-29 радянського виробництва. Інформацію про постачання авіатехніки підтвердило керівництво Міністерства національної оборони країни.

У розпорядженні Києва опиняться дві машини. Про це йдеться в матеріалі PolsatNews.

Стан техніки та зміст пакета

Ресурс одного з літаків, який Польща передасть Україні, добіг кінця, і строк його експлуатаційної готовності сплив, тоді як другий досі перебуває в льотному стані. Раніше в Міністерстві оборони України заявляли, що загальний польський внесок сягне 50 мільйонів євро з урахуванням засобів ППО.

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Водночас у польському оборонному відомстві наголосили, що масштаби підтримки обмежені безпекою держави та ресурсами збройних сил, а передану техніку польська армія або більше не використовує, або вона залишилася б незатребуваною. Деталізувати пакет допомоги міністерство не стало.

Питання обміну та передісторія переговорів

Обговорення передачі винищувачів тривало довгий час. Спочатку Варшава розраховувала отримати від Києва технології безпілотних літальних апаратів як зустрічний крок.

За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, українська сторона спочатку погодилася на такий формат партнерства, однак домовленості не були реалізовані. У результаті проєкт постачання призупиняли через відсутність у Польщі необхідних безпілотників і можливостей для їх застосування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Польща планує обладнати електронною системою захисту понад 100 км кордону з Україною. Вона має доповнити вже наявні фізичні бар’єри й включатиме, зокрема, засоби моніторингу та детектори руху.

Також ми писали, що в червні Польща запровадила тимчасові обмеження на польоти в районах поблизу кордонів з Україною та Білоруссю. Заходи діяли з міркувань безпеки держави й не поширювалися на пасажирську авіацію.

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