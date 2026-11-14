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Польща долучиться до переговорів із РФ: Туск сказав, на що вони не погодяться

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
267
Польща долучиться до переговорів із РФ: Туск сказав, на що вони не погодяться
Дональд Туск. Джерело: Польське радіо

У переліку держав, які разом із європейськими інституціями представлятимуть Європу в переговорах із Росією, Україною та США, є Польща. Премʼєр-міністр країни Дональд Туск зазначив, що важливо уникати будь-яких непотрібних поступок Росії.

За словами політика, в цьому питанні він мав таку саму думку, як і більшість. Про це Туск сказав після неформального саміту, передає TVP Info.

Крім того, не може бути й мови про перегляд архітектури безпеки в Європі, як того вимагає диктатор Володимир Путін.

"Ми будемо і мусимо обговорювати питання миру в Україні, справедливого миру, а також майбутнє України в контексті ЄС та НАТО, але ми точно ні за яких обставин не погодимося на зміни в архітектурі європейської безпеки на користь Росії", – підкреслив польський премʼєр, наголосивши, що в цьому питанні ЄС виступить єдиним фронтом.

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Туск зазначив, що Польща відіграватиме ключову роль у переговорах між США, Україною та Росією.

"На кону – мир в Україні та безпека Польщі й усієї Європи. Настав наш час", – написав він в Х.

Польща долучиться до переговорів із РФ: Туск сказав, на що вони не погодяться

Скриншот допису Дональда Туска в Х

Як повідомляв OBOZ.UA, на майбутніх переговорах між Україною та Росією Європу будуть представляти представники п’яти країн – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Зокрема, ЄС на перемовинах представлятимуть радники із національної безпеки зазначених держав.

Позиція лідерів Європейського Союзу щодо переговорів стосовно війни в Україні залишається чіткою: безпека Європи та безпека України нероздільні. Незмінною залишається і мета ЄС: це справедливий і тривалий мир для України, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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