"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Братислава проведе ще одну міжурядову зустріч з Києвом, яка відбудеться 5 листопада у Львові. Паралельно з цим Словаччина завершує підготовку до переговорів з російською стороною.

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Про це Фіцо сказав перед від'їздом на саміт ЄС, який відбудеться 15-16 жовтня, виступаючи на комітеті парламенту з європейських справ. Його цитує портал euBrief.

"Щоб уникнути будь-яких несподіванок, 25-го числа також буде проведено спільну економічну комісію з Російською Федерацією", – заявив премʼєр.

Політик послався на те, що його уряд проводить "політику на всі чотири сторони світу".

Словаччина – Росія

Про суперечливі плани щодо відновлення переговорів цієї комісії з Росією повідомив міністр закордонних справ Юрай Бланар ще влітку – лише за день до річниці радянської окупації Чехословаччини (21 серпня). Крім того, це був день, коли Росія вбила щонайменше 13 людей та поранила ще 40 під час масованої атаки на Україну.

Ця заява тоді викликала потужну хвилю критики.

Фіцо не надав жодних додаткових подробиць щодо майбутніх переговорів між словацькою та російською сторонами. Однак Бланар у серпні казав, що провів підготовчу онлайн-зустріч з міністром науки Росії Валерієм Фальковим, який перебуває у санкційному списку ЄС.

Відомо, що Фіцо домовився з диктатором Володимиром Путіним про відновлення комісії минулого року під час травневих святкувань у Москві з нагоди закінчення Другої світової війни. Словацький премʼєр тоді був єдиним лідером держави-члена ЄС, присутнім у столиці країни-агресорки.

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Угода між Словаччиною та Росією про економічне та науково-технічне співробітництво була вперше підписана у березні 1993 року в Москві за часів тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Владіміра Мечіара.

Останнє засідання комісії відбулося на початку листопада 2021 року в Братиславі, а його підсумки затвердив уряд Словаччини на чолі з Едуардом Гегером. Згодом її діяльність була призупинена на п’ять років після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Про що говоритимуть у Львові

За словами Фіцо, основними темами будуть проєкти гуманітарної допомоги, реконструкція прикордонних переходів, а також створення школи для українських дітей у Братиславі. Згадав він і про позицію Словаччини щодо кредитів Європейського Союзу для України.

Головні історії дня

Так, ЄС готує ще один кредит для Києва. Премʼєр Словаччини наголосив, що його країна підійде до нього так само, як і до попереднього кредиту на суму 90 мільярдів: не блокуватиме його, але й особисто брати в ньому участі не буде.

Це буде вже четверта міжурядова зустріч із Києвом, яку організує уряд Фіцо. Попередні відбулися 17 жовтня 2025 року в Кошицях, 7 жовтня 2024 року поблизу Ужгорода та 11 квітня 2024 року в Михайлівцях.

"Отже, для прем’єр-міністра Словаччини це буде найвіддаленіша на сьогодні поїздка до охопленої війною України", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Братислава не вважає Росію загрозою для країни. Водночас він наголосив: відмінне від інших союзників бачення безпекових ризиків не означає, що Словаччина не готова допомагати партнерам.