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"Політичних поступок з боку Москви не буде": Лавров озвучив очікування від приїзду Віткоффа в Росію

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
2,3 т.
"Політичних поступок з боку Москви не буде": Лавров озвучив очікування від приїзду Віткоффа в Росію
Лавров висловився про пропозиції Віткоффа та Кушнера. Джерело: Getty Images

Росія готова розглянути пропозиції представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Однак Москва не збирається йти на будь-які політичні поступки.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи очікуваний приїзд американських представників до Росії. Його цитують російські пропагандистські медіа.

У Москві готові вислухати пропозиції Віткоффа і Кушнера

Лавров заявив, що російська сторона розгляне пропозиції, які привезуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Водночас глава російського МЗС дав зрозуміти, що Москва не розглядає переговори як готовність відступити від своїх політичних вимог.

"Політичних поступок не буде", – заявив Лавров.

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За словами головного російського "дипломата", Росія нібито готова обговорювати економічну співпрацю із західними країнами, але лише за умови, що такі домовленості не вимагатимуть від неї політичних поступок.

Росія не повернеться до тих відносин із Заходом, які були до 2022 року

Лавров також заявив, що Москва готова до відновлення відносин із західними країнами, однак, за його словами, повернення до формату співпраці, який існував до початку повномасштабного вторгнення, не буде.

"Так, як до 2022 року, більше не буде", – заявив Лавров.

Москва не очікує "дива" від адміністрації Трампа

Окремо Лавров висловився про санкції США проти Росії. Він заявив, що Кремль не очікує жодного "дива" від адміністрації Дональда Трампа у цьому питанні.

Глава російського МЗС також заявив, що не варто переоцінювати рішення президента США не застосовувати закон про санкції проти Росії. За його словами, нинішня політика Вашингтона може змінитися після приходу до влади іншого глави Білого дому

"Прийде інший президент – хто знає, як він поводитиметься", – заявив Лавров.

Таким чином Москва далі декларує готовність до переговорів. При цьому вона відкрито заявляє, що не збирається йти на будь-які поступки та не приховує свого зневажливого ставлення як до Заходу загалом, так і до адміністрації Дональда Трампа зокрема.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час переговорів в Осло Україна, США та європейські партнери обговорили гарантії безпеки для нашої країни, питання українських територій, санкції проти Росії та майбутню безпеку Європи після завершення російсько-української війни. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має передати напрацьовані пропозиції російській стороні.

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