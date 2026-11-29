Велика Британія та Франція разом із європейськими партнерами, Канадою, Австралією, Новою Зеландією та Японією можуть розпочати скоординовану політичну кампанію проти Кремля. Йдеться про перехід від збору розвідувальних даних до їх активного використання для стримування Росії та впливу на політичні процеси.

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Про такі перспективи розповів британський аналітик, засновник і директор Балтійського центру міжнародної безпеки Едвард Лукас. Його заява пролунала в інтерв'ю Антону Борковському для програм "Студія Захід" на Еспресо та Slawa.TV.

Аналітик порівняв можливу стратегію Лондона із протистоянням Британської та Російської імперій у XIX столітті, відомим як Велика гра. Тоді суперництво за вплив охоплювало Центральну Азію, Кавказ, Іран, Афганістан та Індію.

За словами аналітика, британська розвідка в той період не лише збирала інформацію, а й використовувала її для впливу на розвиток подій. Лукас сподівається, що Велика Британія відновлює подібні можливості під керівництвом нової очільниці розвідки Блез Метревелі.

"Я вірю, що ми бачимо початок скоординованої політичної війни проти Кремля, яка працює як стримувальний фактор", – зазначив Лукас.

Також він зауважив, що нинішні міжнародні переговори не варто порівнювати з Ялтинською конференцією. За його словами, на відміну від зустрічі, під час якої сторони визначали повоєнний порядок, нинішні переговори не супроводжуються конкретними домовленостями, здатними змінити геополітичну ситуацію.

Окремо Лукас розкритикував символічні кроки президента США Дональда Трампа. На його думку, вони негативно позначаються на трансатлантичних відносинах. Водночас аналітик вважає, що можливості американського лідера реалізовувати свої рішення обмежують позиція Конгресу та настрої суспільства.

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За словами аналітика, Велика Британія та Франція повинні відігравати провідну роль у зміцненні європейської безпеки. Водночас, за його оцінкою, британський уряд поки не повною мірою усвідомлює масштаб загроз, рівень відповідальності та ресурси, необхідні для подолання нинішньої кризи.

"Сподіваюся, що Британія готова взяти на себе відповідальність як провідна геополітична, ядерна й стратегічно мисляча країна Європи разом із Францією", – наголосив Лукас.

Як розповідав OBOZ.UA, демократи в Конгресі США планують посилити контроль над зовнішньою політикою президента Дональда Трампа. Для цього вони хочуть активніше використовувати повноваження щодо нагляду та розподілу бюджетних коштів.

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