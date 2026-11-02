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Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

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Новини політики / Думки
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Полімаркет: найточніший і найсвіжіший прогноз щодо виборів у Конгрес 3 листопада

Полімаркет: найточніший і найсвіжіший прогноз щодо виборів у Конгрес 3 листопада
Американці масово голосують напередодні проміжних виборів до Конгресу. Джерело: magnific.com

Закінчуємо стежити за так званими "проміжними" (бо без президентських) виборами в США, що мають відбутися вже 3 листопада.

Нагадаю: обиратимуться третина Сенату, вся Палата представників і 39 губернаторів.

Вельми авторитетний прогноз від, схоже, найвідомішої й, мабуть, найточнішої в світі фірми з тих, де "голосують грошима" й тому практично не помиляються, – платформи Polymarket:

шанси демократів отримати перевагу в Палаті представників на вечір 1 жовтня становили 95 відсотків, а щодо переваги в Сенаті – 72 відсотки.

При цьому очікуваний розклад кількості депутатів після виборів такий:

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у Палаті представників – 220:196 (з 435) на користь демократів це "залізні" місця (що вже гарантують демократичну більшість), і 19 округів ще коливаються

[однак варто враховувати, що повний очікуваний розклад по Палаті представників складав станом на 11 жовтня 234:201, після того ж шанси демократів тільки зростали], а в Сенаті – теж на користь демократів – 52:47.

На виборах 36 (в штатах) +3 (на територіях) губернаторів відчутно кращі шанси наразі також мають демократи – вірогідність обрання більшості губернаторів від їх партії становить 86%,при цьому проблеми в республіканців – навіть у Техасі, де, до речі, й у Сенат має пройти демократ – вірогідність 71%.

Після очікуваного, таким чином, обнулення [не стільки офіційних повноважень, скільки реальних можливостей] президента Трампа внаслідок подібного чергового включення славнозвісної американської системи стримувань і противаг – приймати в США будь-які суттєві рішення на федеральному рівні стане вкрай важко, тобто політична спроможність президента й взагалі американська політична активність [та здатність впливати на світові події] знову за усталеною традицією на пару років "трохи припиниться".

Причому цього разу потужне обнулення президента буде "значно значніше" за звичайне, адже республіканські втрати мають бути безпрецедентно всебічними й тому надпотужними.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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