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"Поки зерно не зіпсувалося": Вадефуль у ПАРЄ закликав домогтися перемир'я в Чорному морі

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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"Поки зерно не зіпсувалося": Вадефуль у ПАРЄ закликав домогтися перемир'я в Чорному морі
Глава МЗС ФРН Вадефуль хоче, щоб Європа допомогла відновити експорт українського зерна через Чорне море

Забезпечення відновлення так званої зернової угоди є спільним обов'язком європейських країн. Першим кроком до цього має бути припинення вогню в Чорному морі.

Про це у вівторок, 29 вересня, під час виступу на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі (Франція) заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Його цитує "Укрінформ".

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Очільник дипломатичного відомства зазначив, що експорт української продовольчої продукції надзвичайно важливий для інших країн, особливо для держав Глобального Півдня. Вадефуль попередив, що можливий голод може призвести до дестабілізації, нових потоків біженців і масштабних людських страждань.

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"Я вважаю, що наш спільний обов'язок – подбати про те, щоб, принаймні як перший крок, було досягнуто припинення вогню в Чорному морі, яке дозволить здійснити ці перевезення зерна, поки воно ще не зіпсувалося", – сказав глава МЗС ФРН.

26 вересня на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку (США) Вадефуль провів першу з початку повномасштабної війни особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він пояснив, що питання відновлення зернових перевезень було одним із ключових під час цієї бесіди.

Реакція російської сторони, за оцінкою німецького міністра, виявилася вкрай незадовільною. "Наразі я не бачу готовності Росії до переговорів, які вкрай необхідні", – визнав він, наголосивши, що Україна разом із Європою готові до участі в мирному процесі.

Окремо Вадефуль наголосив на необхідності безпосередньої участі Європи у потенційних мирних переговорах про припинення російської агресії.

"Ми не повинні залишати їх лише США. Ми, європейці, повинні відігравати в них певну роль, адже йдеться про майбутнє Європи. Ця війна відбувається в Європі", – закликав керівник МЗС ФРН.

Як писав OBOZ.UA:

– Київ не бачить жодних позитивних ознак того, що в найближчі місяці може бути укладено перемир'я для експорту зерна через Чорне море. Москва відхилила всі пропозиції від українських партнерів. 

– Раніше президент України Володимир Зеленський назвав три можливих варіанти перемир'я: енергетичне, зернове та на морі. Глава держави вже говорив про це з лідерами Єгипту, Туреччини, ОАЕ й Індії, вони теж зацікавлені в перемир'ї.

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