Поки триває війна, з Росією не можна укладати жодних угод, – прем'єр Фінляндії

Європейському Союзу варто засвоїти урок і позбавлятися енергетичної залежності від Росії. Поки війна в Україні продовжується, укладення газових угод між ЄС і РФ мають бути виключені.

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На цьому наполягає прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, який 22 жовтня відвідав Київ і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Вони провели спільну пресконференцію, яка транслювалася на YouTube-каналі ОП.

Орпо наголосив, що його держава стоїть на боці України "і пишається цим".

"Щодо російського газу. Поки Росія продовжує свою агресивну війну проти України, з нею неможливо укладати жодних угод. Отже, жодних газових угод між Європейським Союзом, країнами ЄС і РФ", – прокоментував він запитання про можливу домовленість Вашингтона і Москви щодо постачання російського газу в Європу.

За словами очільника фінського уряду, європейці "дуже добре вивчили урок". "Потрібно бути більш незалежними й менш залежними... Тут не може бути інакших рішень. Тому я вважаю, що це (газова угода. – Ред.) не може бути частиною рішення", – сказав він.

Також Орпо прокоментував миротворчі зусилля Сполучених Штатів. "Завжди варто намагатися знайти шлях до миру. Але подивимося: ми не побачили жодних позитивних сигналів із російського боку. Ось така ситуація на сьогодні", – заявив прем'єр-міністр Фінляндії.

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Як писав OBOZ.UA, раніше Петтері Орпо виступив за припинення видачі росіянам туристичних віз для поїздок до Європи. Відповідну ініціативу він планує представити на наступному засіданні Європейської ради.